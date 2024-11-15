大陸大型車企吉利控股集團進入大整合新階段，昨（14）日公告表示，該集團和富豪汽車（Volvo）分別作價人民幣36億元和54億元，向旗下新能源車品牌極氪出售所持有的20%和30%的領克股份。公告還稱，將向香港上市的吉利汽車轉讓其所持有的11.3%極氪股份。交易完成後，吉利汽車對極氪的持股比例將增至約62.8%。

極氪是吉利在2021年3月成立的一個高端新能源智慧車品牌，目前產品均是純電動車。在此次交易之前，極氪背後的股東包括吉利控股和吉利汽車。此次交易後，極氪將不再由吉利控股直接控制，而是成為吉利汽車的控股子公司。

領克是吉利在2016年發布的一個中高端品牌，產品包含燃油車和新能源車。領克最初是由吉利控股、吉利汽車和富豪汽車三方合資成立，三方分別持有20%、50%和30%的股份。經過此次交易，領克將不再與吉利控股、富豪汽車有直接關係，而是被極氪控股。

換言之，作為「大吉利」母公司的吉利控股，將不再直接持有極氪、領克的股份，後兩者的多數股權將集中歸入吉利汽車這一港股上市公司。據吉利方面介紹，極氪和領克整合之後，將共同打造一個高端豪華新能源汽車集團，階段性目標是至2026年底，極氪、領克的年產銷達到百萬輛級。

據吉利一位內部人士透露，極氪和領克將來的區隔大致為：極氪將專攻人民幣30萬元以上高端大型車，而領克則主打人民幣30萬元以下的中小車型；兩者將在市場行銷、商業模式、使用者運營等前台業務上保持獨立。