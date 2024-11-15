大陸手機大廠共造App平台

小米應用商店官宣，與華為、OPPO、vivo等多家主流手機廠商共同打造「統一鏈接平台OneLink」，該平台為開發者、用戶提供整合行動應用的開放式服務，代表手機大廠正打破壁壘，或為行業樹立利用資源共享、優勢互補的典範。甚至有網友認為，該操作「直接打通手機界的任督二脈」。

綜合IT之家、中關村在線報導，透過統一的URL封裝能力，開發者可以創建適用於各種平台的應用分發（將App下載到不同型號手機中的過程）、下載鏈接，從而實現跨平台的應用推廣和傳播。便利開發者，提供更便捷、更統一的線下場景應用分發解決方案，也帶給用戶多元體驗，推動行動應用生態發展。

據實際進入到統一鏈接官網頁面，除了前四大手機商外，蘋果手機也在支持之列，也因此該平台能容納安卓系統、HarmonyOS鴻蒙系統與iOS系統。

在具體操作上，作為應用開發者，其可在統一鏈接官網或 OPPO、vivo、小米開放平台生成統一鏈接，並免費獲得應用市場已上架App的直達鏈接、二維碼。