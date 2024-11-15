京東Q3每天賺5.7億

大陸電商巨頭京東集團昨（14）日公布第3季財報，單季營收人民幣2,604億元，年增5.1%，淨利人民幣117億元（約新台幣526億元），年增47.8%，基本每股收益人民幣4.02元，獲利表現優於市場預期，換算每天淨賺約新台幣5.7億元。

京東集團首席執行官許冉表示，第3季整體消費者信心回暖，京東營收增長加速，利潤水準保持健康，京東充分發揮過往20年累積的供應鏈和履約基礎設施能力，助力國家以舊換新項目，透過不斷提升用戶體驗和用戶心智，推動日用百貨品類在本季繼續強勁增長。

京東集團首席財務官單甦指出，第3季營收年增5.1%，其中電子產品及家電品類重拾增長勢頭，日用百貨品類也繼續保持強勁趨勢，隨著京東持續打磨供應鏈能力，提升規模效應和營運效率，第3季京東集團毛利率和非美國通用會計準則下淨利率均取得健康增長。

單甦說，京東在第3季完成今年3月宣布的30億美元股票回購計畫，並啟動有效期至2027年8月底的50億美元全新股票回購計畫。

京東集團財報顯示，今年前三季累計營收人民幣8,118億元，年增4.3%；淨利達人民幣315.05億元，年增51.6％，基本每股收益人民幣10.44元。

京東集團持續拉高研發支出，今年第3季研發支出為人民幣44億元，較去年同期的38億元成長15.9%，研發支出占營收1.7%，去年同期是1.5%。

近日，京東物流與淘天集團達成合作，京東物流將全面接入淘寶天貓平台。雙方對接系統已於今年10月中旬基本完成，眾多淘寶天貓商家已經選擇京東物流作為服務商，消費者也可以在淘寶和天貓App內查詢京東物流軌跡。