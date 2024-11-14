小米汽車發表智慧底盤：能跳舞、能原地掉頭

小米汽車官方微博14日表示，小米汽車正式發布智慧底盤預研技術，總共有四項：小米全主動懸架、小米超級四電機系統、小米48V線控制動、小米48V線控轉向。能跳舞、能原地掉頭，還能圓規掉頭。

小米董事長雷軍14日在社交平台表示，量產一代，發布一代，預研一代。

也就是說，僅僅一年時間，小米汽車就發布了三代底盤技術，真正做到量產一代、發布一代、預研一代。

小米全主動懸架，「零顛簸、零側傾、零俯仰」

主動懸架堪稱懸架技術巔峰，是人民幣百萬級豪車才會搭載的配置。小米全主動懸架每個輪端都配備功率高達4.6kW動力源和雙閥CDC，這也是全主動懸架與普通的空氣彈簧+CDC組合的半主動懸架的核心區別。

與半主動懸架受到路面刺激才改變的「被迫勞動」不同，小米全主動懸架化被動為主動，不依賴車輛運動和道路條件，依靠動力源單獨控制每個輪子的抗力，實現對車身姿態的精確控制，讓日常乘坐更舒適，極限駕控更穩健。

動力源通過快速調整力的大小和方向，過濾路面衝擊。對比半主動懸架抑制側傾、顛簸、俯仰，全主動懸架可以實現「零顛簸、零側傾、零俯仰」；甚至能實現類似摩托車壓彎時的「反向側傾」。

小米全主動懸架還可以從超高壓系統直接取電，44400N的系統舉升力甚至可以舉起兩個SU7 Max，是實現「連續原地起跳」的基礎。當然，這樣的功能並非作秀，強大的舉升力使車輛能輕鬆化解地面的強力衝擊。

小米全主動懸架也接入了「人車家全生態」，實現手機控制懸架，雷軍也在視頻中演示了小米15控制懸架跳舞。想要順利地跳舞，要求懸架有極高的調節幅度和速度，小米全主動懸架140mm的高度調節幅度，可以讓車輛通過大幅度坎，還能實現懸架迎賓功能，儀式感十足。100倍於空氣彈簧的調節速度，可以精確地過濾掉非常細碎的路面顛簸。

在智慧駕駛時代，全主動懸架還能結合道路預瞄、雲端資料等，實現預判並提前調整懸架，帶來「魔毯懸架」的舒適體驗。更能配合其他執行機構，實現流暢安全的智慧駕駛體驗。同時也為未來的完全自動駕駛做好了準備。

小米超級四電機系統，2054PS大馬力

小米超級四電機系統是由2個全新自研前電機+2個V8s後電機，組成了全新的小米超級四電機系統。最大馬力達到了驚人的2054PS，全球超過2000PS的車不超過五輛，都是千萬級超跑。

小米全新研發的前電機單電機最大馬力449PS，峰值扭矩380N•m，最高轉速28000rpm。大馬力、高轉速再次驗證了小米汽車對巔峰性能的不懈追求。

小米汽車的工程師們克服了在有限空間內提升功率的巨大挑戰。新研發的前電機在減輕體積和重量方面做到了極致。

在定子繞組方面，創新採用了X-Pin繞組，對比目前主流的H-Pin繞組方式，X-Pin繞組在焊接端進行優化，取消了直線段，降低繞組的端部高度，也帶來電機整體尺寸的縮減。

小米還創新設計了行星減速器，使單個減速器減重7kg，尺寸縮減50mm。同時，前雙電機系統採用同軸佈置，對比平行軸佈置，系統尺寸進一步縮減。前軸原本只能佈置一個電機，現在可以佈置兩個，進一步提升整車動力性能。

基於大馬力、小體積的設計理念，全新研發的前電機功率密度也提升75%，高達11.89kW/kg。減小電驅的體積還能有效地提升乘坐空間。

當然，四電機不只是單純的數量和馬力的增加，關鍵是實現了四輪獨立驅動，賦予了駕駛更多的可能性，帶來無與倫比的駕駛樂趣。

小米超級四電機系統的四個電機，都能實現每秒500次的扭矩控制，更安全、更穩定、更易操控，時刻保持良好的車身姿態，讓普通人也有賽車手般的控車能力。

雷軍展示的原地掉頭、圓規掉頭等場景，都是四電機獨立驅動的典型應用。通過控制左右兩側輪胎以相反方向轉動，就能實現以車輛中心為圓心的原地調頭；通過制動鎖住單個車輪，車身以該車輪為中心即可進行圓規掉頭。

小米超級四電機系統在實現這些功能的同時，還進行了進一步的探索。原地掉頭的速度可以控制，想快就快，想慢就慢，展現了極高的控制能力。

此外，小米超級四電機系統還能實現連續多次原地掉頭，這對電機的冷卻系統提出了極高的要求。超級四電機系統的定子採用雙迴圈立體油冷技術，對比行業通用的單向油路設計，有效散熱面積增加100%；轉子則採用了S型油路設計，實現了轉軸和鐵芯的同步冷卻。這套散熱系統搭載在SU7 Ultra的後驅系統上，就帶來了紐北測試電機最高降溫超30攝氏度的驚人成績。

原地掉頭和圓規掉頭在日常用車中也十分實用，在狹窄的空間或複雜的路況下更容易操控和駕駛，特別是在遇到緊急情況時，可以快速調整車輛方向，提高行駛安全性。對於新手司機來說，這些功能也可以減輕駕駛壓力，讓他們更加輕鬆地掌控車輛，提高駕駛自信心。

全球首創48V全乾線控制動

小米智慧底盤預研技術實現了底盤系統48V線控化。低壓系統的電壓從12V升級為48V，低壓損耗降低了75%。大電壓帶來更大的頻寬，滿足智慧汽車日益增長的大功率器件需求。

除了底盤系統受益外，使用者還能享受到更高效的冰箱、更大功率算力的晶片、更多的螢幕等，進一步打通「人車家全生態」融合。此外隨著電壓的升高，線束的重量也隨之縮減，進一步滿足輕量化需求。目前，只有特斯拉Cybertruck等純電動車型實現了低壓系統48V化，小米汽車的技術儲備處於行業領先地位。

線控化底盤則是實現智慧化和電動化融合的基礎，取消機械連接採用電信號傳遞後，人機就能解耦，車輛可以不依賴駕駛員的操作自動執行駕駛任務。

機械結構取消後，也減少了機械傳遞損失，同時也能減輕車重。為實現高級別自動駕駛打下了堅實的基礎。

基於48V線控化，小米汽車實現了兩項技術突破。首先是小米汽車全球首創的48V全乾式線控制動。所謂「全乾式」指的是沒有液壓油，使用電動卡鉗，通過電機推動活塞夾緊制動盤，做到線控電傳。優化整車佈局，保養更省心。

小米48V線控制動系統讓回應速度提升40%，制動更迅速；拖滯力矩降低50%，讓續航里程提升了10km以上。踏板腳感三級可調，隨心自訂舒適、標準、運動等不同駕駛風格。安全性能全面提升，按照行業最高功能安全等級標準（ASIL-D）設計。

小米汽車首創了雙活塞電子制動卡鉗，它採用仿固鉗設計，色彩靚麗，頗具運動感。功能上，其摩擦面積較相同設計下的單活塞擴大了50%以上，面對賽道等激烈駕駛工況，進一步降低剎車盤的溫升，可以放心地在賽道上馳騁。

小米48V線控轉向

48V線控轉向技術實現了方向盤和車輪的解耦，方向盤和車輪之間沒有機械連接，使用「線」連接，方向盤的轉角與車輪轉角的關係可以用軟體調節，轉向比範圍達到5:1~15:1，兼顧了低速轉彎的靈活性和高速變道的穩定性。

在特定場景下，甚至可以做到打死方向盤，車輪不轉動。同時，安全性方面，按照行業最高功能安全等級標準（ASIL-D）設計。

在這樣的前提下，方向盤這款我們熟悉的配置，就有了更多的可能性和新的突破。如果希望享受駕駛的樂趣，可以安裝方向盤；想在車內玩遊戲，可以換裝各式各樣的異形方向盤；想要完全自動駕駛，可以直接收起或拆掉方向盤。

基於線控底盤還可以實現「軟體定義汽車」，同一款汽車可以擁有不同的制動腳感、不同的轉向風格、不同的路感回饋、不同的懸架軟硬……「開寶馬，坐賓士」一輛車就可以實現。

AI持續賦能，智慧底盤終將成為全面數位化基座

智駕不只是感測器、晶片、大模型的競爭，執行層的表現決定用戶體驗，小米汽車從成立之初，就為原生支持完全自動駕駛、人駕也更具樂趣的智慧底盤做好了持續投入的準備。

最重要的是，小米集團獨有的AI能力將持續賦能底盤，全面打通「人車家全生態」，智慧底盤將成為一個全面數位化基座，面向未來更前瞻的技術發展，帶來前所未有的體驗變革。

底盤作為傳統汽車三大件之一，是一輛好車的基礎；在智慧化時代，智慧底盤與智慧駕駛、智慧座艙一起，成為智慧汽車的「新三大件」。

目前，小米智慧底盤軟硬體共申請有56件專利，37件是發明專利。智慧底盤的發展才剛剛開始。

未來，小米汽車也將在智慧底盤、智慧座艙、智慧駕駛、電子電氣架構等各領持續堅持十倍投入，用最頂級的產品和技術站到世界之巔！