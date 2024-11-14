吉利汽車Q3營收逾2,700億創單季新高 盈利近翻倍

大陸汽車巨頭吉利汽車第3季盈利為人民幣24.55億元，年增92%，期內銷量53.4萬輛，按年增19%；其中營收為人民幣603.78億元（約新台幣2,718億元），創下單季新高，按年升20%。

吉利汽車14日發布財報顯示，今年前三季收益年增36%，淨利較去年同期增長358%至人民幣131億元。吉利方面表示，盈利能力進一步提升主要受益於規模效應和經營效率提升。

值得注意的是，吉利旗下極氪和領克整合也在14日證實落地。吉利控股宣布對極氪、領克股權結構進行優化，理順股權關係，減少關聯交易、消除同業競爭，堅定不移推動內部資源深度整合和高效融合。

具體來看，極氪將通過購買吉利控股和富豪汽車所持領克股份獲得共計50%的領克股權，並通過向領克增資的方式再獲得1%股份，涉資超過人民幣93億元。

另外，極氪同日也發布第3季財報，總營收人民幣183.6億元，同比增長 31%；單季交付突破5.5萬台，整車營收超人民幣144億元，年增42%，交付與整車營收均創歷史新高。前三季總營收超人民幣531億元，年增長超 50%，已超2023全年業績表現。

吉利控股集團在9月發布《台州宣言》，宣布企業進入戰略轉型全新階段，其中明確提到，集團將通過「戰略聚焦、戰略整合、戰略協同、戰略穩健、戰略人才」五大舉措，聚焦汽車主業，佈局科技生態，提升競爭力。意味已預告將調整組織。

近期吉利集團組織整合訊息頻傳，先是10月9日，吉利官宣幾何品牌併入銀河系列另據大陸科技媒體晚點Auto報導，吉利控股集團旗下新能源皮卡品牌雷達汽車，將整合進吉利汽車集團。整合後，雷達汽車將成為吉利汽車集團的一級組織。