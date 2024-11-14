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大陸「手機貸」連環陷阱 28歲青年連租20台倒欠50萬債務

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
大陸有租借平台或仲介，操作手機借貸套利陷阱，吸引缺錢者深入，最後可能無力償還。示意圖，與圖中手機無關。（路透）
大陸有租借平台或仲介，操作手機借貸套利陷阱，吸引缺錢者深入，最後可能無力償還。示意圖，與圖中手機無關。（路透）

隨大陸網路借貸發展，校園貸、裸貸等違規現象頻傳，其中，一種叫「手機貸」的連環借貸陷阱，於近日受到關注，有因患病花光家用的28歲青年，在生活所迫下，4個月時間竟連續租借了20多台手機，欠下人民幣10多萬元（約合新台幣50萬左右）的債務無力償還。

所謂「手機貸」，又稱「手機回租貸」，綜合澎湃新聞報導，操作方式一般在有特定平台，提供手機租借、多期還款的基礎上，仲介找上急需用錢，卻又難以正常貸款的人，宣稱可用一定價格收購手機，讓借手機的人達到短暫的「以小錢（租手機或分期付款費用），換大錢（賣手機所得）」。

以28歲的大陸青年張銘為例，他在2023年罹患淋巴瘤，經治療後雖有所恢復，但花光了家裡所有金錢，因此，有自稱租借手機平台仲介的人找上他，宣稱可透過「租借手機、轉售套現」的方式解決燃眉之急，還說即使沒有錢支付租手機的頭期款，仲介也可先為他墊付。

急需用錢的張銘遂在引導下，首次於指定平台租賃一款要價人民幣5,454.76元的手機，租期一年，每月規定還款人民幣454.56元，接著，張銘以人民幣2,500元的價格，將拿到的手機賣給仲介，完成「以小錢，換大錢」。

據張銘自述，後來仍有仲介不斷推薦「租手機套現」，由於自身經濟條件入不敷出，他便以這種方式如滾雪球般，在4個多月間，於大陸人人租、及時租、潮多多等多個平台上一共租了20多台手機應急，卻也累計欠下了共人民幣10多萬元的分期付款債務。「不知不覺滾進去了」，他坦言，部分款項已處於逾期狀態，不知道該怎麼辦。

另據央視報導，一上海市民姜女士也曾向警方報警，表示她去年底因急需用錢，透過「貸款中介」的吳某在多個App上以「租借手機、轉售套現」的方式獲得資金，當時仲介承諾「無抵押、不看徵信、快速放款」，後來，她在多個「租機平台」上租得手機並套現人民幣14萬元，但3個月內需要償還的「租金」卻已高達人民幣42萬元。

據陸媒報導，這些仲介向急需用錢的人，發布廣告內容包括「首月只需1元即可租機，隔日回款，單筆到帳5700+元，可做1-20台，輕鬆搞定10W」、「大數據和徵信不好，平台申請過多，貸款下不來首選租機產品，100%通過」等，甚至有的平台、仲介、手機供應都是一條龍業務，大賺高額租金和回收價差、仲介費等，例如上述姜女士報案中的涉事「芒果商城」App，截至案發已與近百人簽訂租機協議，涉及金額近人民幣160萬元。

對此，湖南金州律師事務所高級合夥人、律師邢鑫表示，張銘的遭遇反映「手機貸」案例的典型風險，平台或仲介通常以「免首付」為「低抵押」等誘人的話術，吸引借款方，實質變相發放高利貸款，涉嫌多項違法犯罪行為。

大陸網路金融風險專案整治工作領導小組辦公室過去也曾發文，提請對現金貸款平台加強監管，內容稱，「部分平台透過手機回租違規放款、強行搭售會員服務和商品變相抬高利率、惡意致借款人逾期、虛假購物再轉售放貸等手段，逃避監管，變相開展『現金貸』業務，坑害金融消費者」。

有貸款仲介人員向借款人介紹可透過租手機、賣手機的方式變現。澎湃新聞
有貸款仲介人員向借款人介紹可透過租手機、賣手機的方式變現。澎湃新聞

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