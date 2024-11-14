快訊

不斷更新／台東等4縣市宣布了 天兔颱風15日停班停課一覽

12強Live／黃子鵬前6局無安打比賽！中華隊1：0多明尼加

又收恐嚇信！上任後屢被威脅撤換董座 台北101、賈永婕發聲了

斥資18兆應對「爛尾樓」 大陸住建部：已交屋285萬間

中央社／ 台北14日電
中國今年建立「白名單」融資給房地產商，應對嚴重的爛尾樓問題，預計年底將信貸規模增加至人民幣4兆元（下同，約新台幣18兆元）。示意圖，路透資料照
中國今年建立「白名單」融資給房地產商，應對嚴重的爛尾樓問題，預計年底將信貸規模增加至人民幣4兆元（下同，約新台幣18兆元）。示意圖，路透資料照

中國今年建立「白名單」融資給房地產商，應對嚴重的爛尾樓問題，預計年底將信貸規模增加至人民幣4兆元（下同，約新台幣18兆元）。中國住建部表示，截至昨天，全國「保交房」已交付285萬間。

據央視新聞，中國住房城鄉建設部今天表示，全國保交房工作推進有力，截至11月13日，全國已交付285萬間。

中國住建部表示，為了更好地完成保交房任務，各地因城施策、創新舉措，堅持高位統籌，透過加強政府調度、督促企業「瘦身自救」、激勵銀行融資、加大司法支持、分類處置等措施，層層壓實責任，加快推進保交房。

中國住建部指出，經過各地各部門的持續推進，297個地級及以上城市均已建立房地產融資協調機制。在協調機制推動下，銀行不斷優化房地產開發貸款管理流程，創新信貸融資方式，助力更多房地產專案解決融資難題。截至10月31日，「白名單」專案貸款審批通過金額超過3兆元。

報導稱，截至13日，上海、福建、甘肅、黑龍江、河北承德、江蘇徐州等74個省市保交房交付率已超過8成；貴州六盤水、福建廈門、湖北鄂州、甘肅平涼、遼寧葫蘆島等24個城市保交房交付率已超過9成；江西新餘、甘肅金昌等6個城市保交房專案交付率已達100%。

中國1月中旬設立房地產白名單，但審批投放貸款進度緩慢。中共中央政治局9月26日召開會議，提出加大白名單專案貸款投放力度。

中國金融監管總局副局長肖遠企10月17日表示，截至10月16日，全國商業銀行已審批白名單專案超過5700個，已審批通過白名單專貸款2.23兆元。預計到今年底，審批通過金額將超過4兆元。

據大河財立方12日報導，目前，河南省南陽市銀行機構已為34個白名單專案合計新增授信58.73億元，新投放貸款42.88億元，授信金額居全省第2，已投放金額居全省第3，貸款投放率已達到73.01%。

重慶市住建委11日表示，截至10月底，全市已有254個房地產白名單項目獲得授信688.1億元。

深圳市金融委員會辦公室5日表示，目前，深圳轄內銀行已審批白名單專案67個、審批通過金額超過800億元。

報導指出，中國金融監管總局、住建部近日聯合召開城市房地產白名單專案擴圍增效政策培訓會，要求各級專班、金融機構將白名單專案「擴圍增效」作為近期重點工作來抓，對於合格專案要做到「應進盡進」；對於進入白名單的專案要做到「應貸盡貸」；同時，優化貸款資金撥付方式，用款到帳做到「能早儘早」。

儘管中國官方持續提出「保交房」亮麗數據，但社群訊息顯示，中國大陸仍頻繁出現民眾抗議爛尾樓事件，主因是許多沒蓋完的建案仍未被納入白名單。

信貸 房地產 機制 爛尾樓

延伸閱讀

大陸調整房地產相關稅收 分析指有望促進市場循環

十三行、喜來登推跨年專案 白天逛博物館、晚上看煙火

陸房市回暖後又有下行壓力 遠未止跌回穩

檢終發布陳啟昱查緝專案 謝龍介：前提是人在國內

相關新聞

大陸逆天中學生？傳發表5篇期刊論文、研發火箭 中國科協回應

日前才有江蘇17歲職校女學生「天才少女」姜萍，後被認定違反比賽規則被撤銷資格。大陸網上近期又流傳一份簡歷，一名16歲中學...

大陸「手機貸」連環陷阱 28歲青年連租20台倒欠50萬債務

隨大陸網路借貸發展，校園貸、裸貸等違規現象頻傳，其中，一種叫「手機貸」的連環借貸陷阱，於近日受到關注，有因患病花光家用的...

斥資18兆應對「爛尾樓」 大陸住建部：已交屋285萬間

中國今年建立「白名單」融資給房地產商，應對嚴重的爛尾樓問題，預計年底將信貸規模增加至人民幣4兆元（下同，約新台幣18兆元...

大陸調整房地產相關稅收 分析指有望促進市場循環

中國政府13日宣布房地產相關稅收減免調整，加強住房交易契稅優惠、降低土地增值稅預徵率下限。分析指出此舉將降低企業資金壓力...

憂川普政策與人事影響 大陸A股3大指數齊跌

中國A股3大指數今天齊跌，其中上證指數失守3400點，收在3379.84點，跌幅1.73%。市場人士認為，政策利多行情已...

川普2.0來勢洶洶 陸出招搞「內需大循環」會有用？

川普再度當選美國總統的幾天後，中國大陸府部門發表的一篇文章呼籲提振內需；突顯在美國關稅威脅迫在眉睫的情況下，北京方面致力於強化本身經濟。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。