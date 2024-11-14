大陸調整房地產相關稅收 分析指有望促進市場循環

中國政府13日宣布房地產相關稅收減免調整，加強住房交易契稅優惠、降低土地增值稅預徵率下限。分析指出此舉將降低企業資金壓力、增加市場循環，對於北上廣深的房地產市場有所助益。

中國財政部、稅務總局、住房城鄉建設部13日發布「關於促進房地產市場平穩健康發展有關稅收政策的公告」，稅務總局發布「關於降低土地增值稅預徵率下限的公告」，自2024年12月1日起執行。

據第一財經報導，這次的政策主要著重於加強住房交易契稅優惠，滿足一般性的購房需求；另一方面，降低土地增值稅預徵率下限，緩解房地產企業財務困難。整體而言是要促進房地產市場平穩發展。

上海財經大學公共政策與治理研究院副院長田志偉認為，這些措施在減輕購房壓力的同時，增加一般民眾用於消費的資金，既可使房地產市場活絡，更可以促進消費。

廣東省住房政策研究中心首席研究員李宇嘉分析，目前房地產市場的壓力仍然比較大，交易循環不順暢，因此，差異化的稅費不僅失去了存在的意義，而且阻礙了交易循環和市場穩定。

中國房地產研究機構中指研究院政策研究總監陳文靜表示，近年隨著房地產市場的持續調整，不少房地產項目的土地增值稅實際稅率已經明顯降低，然而不少企業多繳了稅，這些資金如果不能及時退稅，將增加企業的資金壓力。

他指出，這次將各地區土地增值稅預徵率下限統一降低0.5個百分點，有利於降低企業資金壓力，對於當前的穩定有積極影響。契稅優惠將進一步降低購房成本，對於剛性需求和改善性住房需求的購屋者而言是一大利多。

市場一般預測，一線城市稅收優惠力度則更大，整體而言，對於北上廣深等4個城市而言正面影響更為顯著。財稅政策接連實施也有望進一步強化市場的修復情形，協助房地產市場止跌回穩。