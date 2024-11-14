傳台積被要求停供陸晶片 陸商務部不滿：美國粗暴干涉自由貿易

大陸商務部14日下午舉行例行記者會，針對台積電傳出遭美國商務部要求暫停向大陸客戶供應先進人工智慧晶片，大陸商務部發言人何詠前回應，這是對國際經貿規則的嚴重破壞，對自由貿易的粗暴干涉，是典型的非市場做法。

針對台積電傳出遭美國商務部要求暫停向中國大陸客戶供應先進人工智慧晶片，何詠前回應，中方注意到有關情況，一段時間以來，美方不斷濫用出口管制措施，實施長臂管轄，持續加嚴對大陸半導體打壓，割裂全球半導體市場。

何詠前指出，這是對國際經貿規則的嚴重破壞，對自由貿易的粗暴干涉，是典型的非市場做法。半導體是全球分工合作的典型代表領域，美方做法將嚴重損害各方利益，阻礙全球科技交流和經貿合作。

此外，路透此前報導，法國烈酒遊說團體12日表示，在歐盟上個月投票決定對大陸製造的電動車徵收關稅後，法國和中國大陸已恢復討論北京對歐洲白蘭地進口徵收的關稅。何詠前對此回應，大陸商務部長王文濤3日在上海第七屆進博會籌備工作期間，會見法國外交部外貿部長級代表普里馬。

何詠前表示，雙方在會見中就近期中法經貿合作及中歐貿易救濟案件深入交換意見，而法方這次擔任進博會主賓國，一百多家法方企業參展，數量居歐盟國家首位，充分證明法方高度重視大陸市場，歡迎更多法國企業利用大型展會平台，向大陸市場推介法國優質產品。