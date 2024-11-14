電動車市場回升 中國車企吉利最新銷量上升32%

中國大型車企吉利集團今天公布，今年前三季，公司業績保持強勁增長，銷量較去年同期增長32%，淨利增加3倍多。

吉利在香港交易所發出通知指出，公司憑藉完善的研產供銷體系，以及持續推出新產品令銷量快速提升、產品結構不斷優化，今年頭三季收益較去年同期增加36%，屬於公司股權持有人的淨利較去年同期增加358%至人民幣131億元。

吉利是中國大型車企之一，目前同時生產電動車及傳統車。

另據明報報導，根據市場研究公司Rho Motion公布的最新數據，10月全球純電動和插電式混合動力汽車銷量較去同月增加35%至172萬輛，其中中國電動車的銷量增加54%至120萬輛，歐洲電動車銷量也增長0.8%至26萬輛。

Rho Motion表示，全球電動車市場再次回升，連續第2個月創下銷售額新高，其中大部分成長來自中國，而美國市場仍然活躍。