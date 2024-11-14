快訊

20歲正妹遊泰失蹤發訊「我要死了」 閨蜜是男的也失蹤

交保護費還是賭違約金？美選後華航購機策略有何盤算

洗衣機切換成「1模式」 一年竟可省下這麼多錢！還能讓衣物顏色保持鮮艷

聽新聞
0:00 / 0:00

大陸明年大學畢業生將達1222萬 青年就業壓力破表

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸年輕人就業不易，圖為10月底山西太原一場徵才大會上，求職者搶著手機掃碼獲取企業的招聘訊息。 （中新社 ）
大陸年輕人就業不易，圖為10月底山西太原一場徵才大會上，求職者搶著手機掃碼獲取企業的招聘訊息。 （中新社 ）

據統計，中國大陸2025屆全國普通高校畢業生規模預計將達到1222萬人，比起今年再增加43萬人，續創歷史新高，明年大學畢業生的就業壓力恐將更大。為此，大陸教育部、人力資源社會保障部14日聯合召開工作會，部署做好2025屆高校（大學）畢業生就業創業工作。

此外，大陸教育部日前也發布通知，嚴禁招募單位發布含有限定985高校、211高校等字樣的招募資訊。

根據大陸統計局10月22日公布的數據，9月大陸全國城鎮不包含在校生的16-24歲勞動力失業率為17.6%，雖相較8月失業率18.8%有所緩和，但仍處於高位。大陸統計局副局長盛來運10月18日在記者會上曾表示，目前大陸就業結構性矛盾比較突出，青年就業壓力比較大，失業率還是偏高。

大陸教育部部署各地各大學實施「2025屆全國普通高校畢業生就業創業促進和服務體系建設行動」。據介紹，9月以來各地各大學已展開招募活動5.5萬場，提供職缺資訊1,093萬條。

此外，大陸教育部12日發布「教育部關於做好2025屆全國普通高校畢業生就業創業工作的通知」，當中羅列21點工作項目，要求促進人才培養與經濟社會發展供需適配、充分發揮促就業政策的引領作用、開發更多有利於發揮所學所長的就業職位、做實做細就業指導幫扶以及提升高校畢業生就業工作保障水平等。

通知中第21條提到「各地各高校要嚴格落實校園招聘『三嚴禁』要求，積極營造公平就業環境」，意指嚴禁發布含有限定985高校、211高校（如北京大學、清華大學、中國人民大學等）等字樣的招募資訊，嚴禁發布違反有關性別、戶籍、學歷等歧視性條款，嚴禁發布虛假和欺詐等非法就業資訊。

不過大陸網友普遍對上述提到招募不得限制畢業學校的要求不抱有期待，有人表示「你投你的，我卡我的」、「沒有限制，沒有規定，但是就不要你」、「招聘有時候也不寫限男女，但篩選簡歷的時候還不是卡性別」、「做可以，但是不能明說」。

創業 壓力 失業 教育部 高校

延伸閱讀

粉專：日本、大陸預測天兔颱風恐從屏東登陸

輸誠大陸挨轟！安溥扛爭議登金馬舞台　網怒：都不討好

天兔颱風會不會侵台？大陸中央氣象台最新預測來了

珠海車輛撞人事件後 大陸瘋傳「正確躲避」講解影片

相關新聞

大陸明年大學畢業生將達1222萬 青年就業壓力破表

據統計，中國大陸2025屆全國普通高校畢業生規模預計將達到1222萬人，比起今年再增加43萬人，續創歷史新高，明年大學畢...

全球第一個！陸新能源汽車年產量突破1000萬輛

央視引述中國汽車工業協會消息，大陸新能源汽車年產量在14日上午首次突破1,000萬輛，中國也成為全球首個新能源汽車年產量...

中國新能源汽車年產量 首度突破1千萬大關

中國汽車工業協會今天宣布，2024年中國新能源汽車產量今早突破1000萬輛，是中國新能源汽車年產量首度突破1000萬輛，...

颱風來襲 港股歷來首次正常運作

颱風桃芝吹襲香港，香港天文台已發出8號暴風訊號，港人今早停工停課，但股市卻如常運作，是歷來首次

大陸旅遊復甦跡象顯現 雙11「囤旅遊」成為消費新熱點

雙11期間，大陸消費者湧進電商直播間，一邊聽直播主推薦旅遊路線，一邊思考年末、冬季甚至是明年的旅遊要買哪個套餐更划算，他們要趁這波促銷買好機票、飯店和出遊行程等產品。這種「囤旅遊」的購物方式成為今年大陸雙11的消費熱點。

河南保稅物流園區 雙11業務增逾9成

根據河南保稅物流園區消息，在剛剛過去的雙11（10月18日至11月11日）活動期間，該園區共驗放出區包裹415.8萬單，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。