大陸明年大學畢業生將達1222萬 青年就業壓力破表

據統計，中國大陸2025屆全國普通高校畢業生規模預計將達到1222萬人，比起今年再增加43萬人，續創歷史新高，明年大學畢業生的就業壓力恐將更大。為此，大陸教育部、人力資源社會保障部14日聯合召開工作會，部署做好2025屆高校（大學）畢業生就業創業工作。

此外，大陸教育部日前也發布通知，嚴禁招募單位發布含有限定985高校、211高校等字樣的招募資訊。

根據大陸統計局10月22日公布的數據，9月大陸全國城鎮不包含在校生的16-24歲勞動力失業率為17.6%，雖相較8月失業率18.8%有所緩和，但仍處於高位。大陸統計局副局長盛來運10月18日在記者會上曾表示，目前大陸就業結構性矛盾比較突出，青年就業壓力比較大，失業率還是偏高。

大陸教育部部署各地各大學實施「2025屆全國普通高校畢業生就業創業促進和服務體系建設行動」。據介紹，9月以來各地各大學已展開招募活動5.5萬場，提供職缺資訊1,093萬條。

此外，大陸教育部12日發布「教育部關於做好2025屆全國普通高校畢業生就業創業工作的通知」，當中羅列21點工作項目，要求促進人才培養與經濟社會發展供需適配、充分發揮促就業政策的引領作用、開發更多有利於發揮所學所長的就業職位、做實做細就業指導幫扶以及提升高校畢業生就業工作保障水平等。

通知中第21條提到「各地各高校要嚴格落實校園招聘『三嚴禁』要求，積極營造公平就業環境」，意指嚴禁發布含有限定985高校、211高校（如北京大學、清華大學、中國人民大學等）等字樣的招募資訊，嚴禁發布違反有關性別、戶籍、學歷等歧視性條款，嚴禁發布虛假和欺詐等非法就業資訊。

不過大陸網友普遍對上述提到招募不得限制畢業學校的要求不抱有期待，有人表示「你投你的，我卡我的」、「沒有限制，沒有規定，但是就不要你」、「招聘有時候也不寫限男女，但篩選簡歷的時候還不是卡性別」、「做可以，但是不能明說」。