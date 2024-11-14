快訊

職場「閃辭族」大增 年輕人嗅到缺工潮更敢跳槽喊價？

愈貴賣愈好！M4 iPad Pro銷量近5成 這款蘋果平板占比意外掉最多

台中北屯區汽車旅館31歲女住客猝死 同房男子被帶回調查

全球第一個！陸新能源汽車年產量突破1000萬輛

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸新能源汽車強勢崛起，但也在歐盟、美加等地引發低價傾銷疑慮。（新華社）
大陸新能源汽車強勢崛起，但也在歐盟、美加等地引發低價傾銷疑慮。（新華社）

央視引述中國汽車工業協會消息，大陸新能源汽車年產量在14日上午首次突破1,000萬輛，中國也成為全球首個新能源汽車年產量達千萬輛的國家。中國汽車工業協會常務副會長兼秘書長付炳鋒表示，這是汽車工業發展史上的全新里程碑，宣告大陸汽車工業走出一條高質量發展的道路。

大陸國家發展改革委14日在官媒《經濟日報》發文頌揚，2014年5月24日，中共總書記習近平考察上海汽車集團時強調，發展新能源汽車是中國從汽車大國邁向汽車強國的必由之路。文章稱，習近平這一重要論述，「科學洞察世界汽車產業技術演進方向」，堅定了中國發展新能源汽車的信心和決心，指引中國新能源汽車產業堅定不移走自主創新之路。

統計數據顯示，2013年是大陸新能源汽車產銷量納入統計體系的第一年，當年產量僅有1.8萬輛。大陸國務院2015年5月發布《中國製造2025》，提出純電動和插電式混合動力汽車、燃料電池汽車、節能汽車、智能互聯汽車是大陸未來重點發展的方向，大陸工信部並在同年披露當中對於節能與新能源汽車產業發展的10年戰略目標。

到了2018年，大陸新能源汽車的年產量達到百萬量級，再到2022年，年度產量超過500萬輛，直到今天首次突破1,000萬輛的里程碑，預計至今年底產量將可望超過1,200萬輛。

大陸經濟日報指出，過去十年是全球新能源汽車產業化、規模化加速發展的關鍵時期。中國大陸推動新能源汽車產業由小到大、由弱到強，成為大陸最具競爭力的戰略性新興產業，正在重塑全球汽車產業發展格局。

2024年大陸新能源汽車1,000萬輛達成活動14日早上在武漢舉行，東風汽車旗下高端智慧新能源品牌東風嵐圖的最新車款「嵐圖知音」，及其他10家車企的整車下線象徵2024年大陸新能源汽車1,000萬輛正式達成。中國一汽、上汽集團、長安汽車、廣汽集團、奇瑞汽車、江淮汽車、長城汽車、吉利汽車、比亞迪、華為、蔚來、理想、地平線等企業嘉賓共同參與。

《極目新聞》報導，中國汽車工業協會常務副會長兼秘書長付炳鋒表示，大陸新能源汽車年度產銷量首次突破1,000萬輛，是汽車工業發展史上的全新里程碑，宣告了大陸汽車工業走出一條高質量發展的道路，標誌著大陸新能源汽車在產業化、市場化的基礎上，邁入規模化、全球化高品質發展的新階段。

大陸新能源汽車年產1,000萬輛達成活動14日上午在武漢舉行。（圖／取自極目新聞）
大陸新能源汽車年產1,000萬輛達成活動14日上午在武漢舉行。（圖／取自極目新聞）

品牌 央視 競爭力 習近平 電動車

延伸閱讀

中國新能源汽車年產量 首度突破1千萬大關

輸誠大陸挨轟！安溥扛爭議登金馬舞台　網怒：都不討好

珠海車輛撞人事件後 大陸瘋傳「正確躲避」講解影片

陸受理5.9萬赴金馬旅遊…陸客卻「僅來5千人」 陸委會：非台審查阻礙

相關新聞

全球第一個！陸新能源汽車年產量突破1000萬輛

央視引述中國汽車工業協會消息，大陸新能源汽車年產量在14日上午首次突破1,000萬輛，中國也成為全球首個新能源汽車年產量...

中國新能源汽車年產量 首度突破1千萬大關

中國汽車工業協會今天宣布，2024年中國新能源汽車產量今早突破1000萬輛，是中國新能源汽車年產量首度突破1000萬輛，...

颱風來襲 港股歷來首次正常運作

颱風桃芝吹襲香港，香港天文台已發出8號暴風訊號，港人今早停工停課，但股市卻如常運作，是歷來首次

大陸旅遊復甦跡象顯現 雙11「囤旅遊」成為消費新熱點

雙11期間，大陸消費者湧進電商直播間，一邊聽直播主推薦旅遊路線，一邊思考年末、冬季甚至是明年的旅遊要買哪個套餐更划算，他們要趁這波促銷買好機票、飯店和出遊行程等產品。這種「囤旅遊」的購物方式成為今年大陸雙11的消費熱點。

河南保稅物流園區 雙11業務增逾9成

根據河南保稅物流園區消息，在剛剛過去的雙11（10月18日至11月11日）活動期間，該園區共驗放出區包裹415.8萬單，...

西部陸海新通道 沿線農產品出口成長

重慶海關副關長王忠文12日在記者會上介紹，2024年前10個月，西部陸海新通道沿線省區市出口農產品達268.8億元人民幣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。