全球第一個！陸新能源汽車年產量突破1000萬輛

央視引述中國汽車工業協會消息，大陸新能源汽車年產量在14日上午首次突破1,000萬輛，中國也成為全球首個新能源汽車年產量達千萬輛的國家。中國汽車工業協會常務副會長兼秘書長付炳鋒表示，這是汽車工業發展史上的全新里程碑，宣告大陸汽車工業走出一條高質量發展的道路。

大陸國家發展改革委14日在官媒《經濟日報》發文頌揚，2014年5月24日，中共總書記習近平考察上海汽車集團時強調，發展新能源汽車是中國從汽車大國邁向汽車強國的必由之路。文章稱，習近平這一重要論述，「科學洞察世界汽車產業技術演進方向」，堅定了中國發展新能源汽車的信心和決心，指引中國新能源汽車產業堅定不移走自主創新之路。

統計數據顯示，2013年是大陸新能源汽車產銷量納入統計體系的第一年，當年產量僅有1.8萬輛。大陸國務院2015年5月發布《中國製造2025》，提出純電動和插電式混合動力汽車、燃料電池汽車、節能汽車、智能互聯汽車是大陸未來重點發展的方向，大陸工信部並在同年披露當中對於節能與新能源汽車產業發展的10年戰略目標。

到了2018年，大陸新能源汽車的年產量達到百萬量級，再到2022年，年度產量超過500萬輛，直到今天首次突破1,000萬輛的里程碑，預計至今年底產量將可望超過1,200萬輛。

大陸經濟日報指出，過去十年是全球新能源汽車產業化、規模化加速發展的關鍵時期。中國大陸推動新能源汽車產業由小到大、由弱到強，成為大陸最具競爭力的戰略性新興產業，正在重塑全球汽車產業發展格局。

2024年大陸新能源汽車1,000萬輛達成活動14日早上在武漢舉行，東風汽車旗下高端智慧新能源品牌東風嵐圖的最新車款「嵐圖知音」，及其他10家車企的整車下線象徵2024年大陸新能源汽車1,000萬輛正式達成。中國一汽、上汽集團、長安汽車、廣汽集團、奇瑞汽車、江淮汽車、長城汽車、吉利汽車、比亞迪、華為、蔚來、理想、地平線等企業嘉賓共同參與。