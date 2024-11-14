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中國新能源汽車年產量 首度突破1千萬大關

中央社／ 北京14日電
新能源汽車生產線。中新社
新能源汽車生產線。中新社

中國汽車工業協會今天宣布，2024年中國新能源汽車產量今早突破1000萬輛，是中國新能源汽車年產量首度突破1000萬輛，成為全球第1個新能源汽車年產量達1000萬輛的國家。中國2023年全年新能源汽車產量為958.7萬輛。

綜合環球網及央視新聞報導，中國汽車工業協會表示，中國是從2013年開始統計新能源汽車產量及銷售量，而同年全年的產量僅有1.8萬輛；2018年全年首度突破100萬輛；2022年全年更首度突破500萬輛。

中國汽車工業協會提到，今天距離年底尚有1個半月，今年中國新能源汽車產量已突破1000萬輛，已較2023年全年產量的958.7萬輛成長4.3%。專家預計，到今年底，中國新能源汽車年產量可望超過1200萬輛。

報導引述中國汽車工業協會說法，指10年來在中國國家戰略指引下，近100項鼓勵政策先後推出，產品技術「不斷更新迭代，基礎設施保障也日漸完善，共同推動中國新能源汽車產業實現了跨越式發展，從市場化、產業化，到規模化、全球化，不斷邁上更高台階」。

包含電動汽車、混合動力汽車在內的新能源汽車，近年來成為中國官方重點培植發展的重點產業，中國車企甚至手機產業爭相投入，不但產量大增，且價格趨於平價化。但電動汽車在大舉對外低價傾銷下，已引起歐美國家警惕，進而以提高關稅等方式設防，已衍生出中國新一波與歐美的貿易爭端。

央視 電動汽車

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