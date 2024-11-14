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颱風來襲 港股歷來首次正常運作

中央社／ 香港14日電
港股示意圖。（中新社）
港股示意圖。（中新社）

颱風桃芝吹襲香港，香港天文台已發出8號暴風訊號，港人今早停工停課，但股市卻如常運作，是歷來首次。

桃芝昨天下午接近香港，天文台隨即發出8號烈風或暴風訊號，據此規定會停班停課，大部分交通工具也停開。因此，本地街道今早十分平靜。

不過，香港交易所今早如常進行交易，是歷來首次。港交所早前修改規定，即使在颱風吹襲下，股市將會如常運作，此舉是希望與其他主要交易所看齊，同時有利維護香港國際金融中心的地位。

至今為止，桃芝並未對香港造成太大影響；天文台公布，今早7時，桃芝最接近香港，在香港以南約150公里吹過，但風力正在減弱。

天文台並預告，將於今早10時20分改發3號強風訊號，按照規定，在8號暴風訊號取消之後的2個小時之內，員工需要回到公司上班，屆時交通工具也會恢復運作。

停班停課 金融中心 颱風 香港

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