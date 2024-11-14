中德12重點項目在渝簽約

德國先進製造企業重慶行產業合作大會12日在渝舉行，中德雙方達成12個重點項目集中簽約，總金額87.65億元（人民幣，下同），將持續推動重慶與德國先進製造業共同發展與合作。

中新社報導，具體來看，重慶市經濟和信息化委員會與西門子（中國）有限公司簽訂合作備忘錄，雙方將進一步深化製造業數位化轉型、專精特新中小企業發展及綠色低碳領域的務實合作；埃斯維機床二期建設項目將入駐重慶永川綜合保稅區，重點生產機床主軸、全自動刀庫、床身等關鍵零部件，供應中國主機廠並出口德國、日韓和東南亞等國家和地區，同時開展機床保稅研發、保稅維修及德國雙元制職業培訓等衍生業務。

會上，中德產業園（重慶·九龍坡）、中信銀行重慶分行專精特新支行等6個項目正式揭牌，將為重慶與德國企業開展深度合作提供金融支持、人才配套、園區載體建設等多方面支持。

當天，重慶市經濟信息委主任王志傑發布《重慶市產業高質量發展機會清單》《重慶市場景機會清單》。其中，前者共策畫招商項目238個、總投資額近6300億元，涉及重慶現代產業集群建設、構建科技創新布局、打造內陸開放綜合樞紐、推進現代服務業高質量發展等；後者則重點聚焦當地產業發展、城市治理、科技迭代、社會民生領域，通過收集挖掘應用場景機會145條，幫助投資重慶的企業技術產品和服務找到更大的「用武之地」。