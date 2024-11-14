西部陸海新通道 沿線農產品出口成長

重慶海關副關長王忠文12日在記者會上介紹，2024年前10個月，西部陸海新通道沿線省區市出口農產品達268.8億元人民幣，同比增長12.3%。其中，重慶出口農產品同比增長65.4%，陝西出口農產品同比增長93.6%。

中新社報導，王忠文說，大陸西部地區地域遼闊，地理、氣候、生態環境多樣，擁有豐富的特色農業資源，在西部陸海新通道輻射帶動下，優勢特色農食產品出口迎來新機遇。例如，重慶潼南的檸檬出口占大陸50%，通過西部陸海新通道出口到東南亞可縮短10多天時間。

海關部門助力農食產品「跑進」國際市場。例如，雲南的鮮花出口居大陸全國第一，昆明海關針對鮮花對運輸時效要求非常高的特點，在磨憨等口岸創新實施分類分流監管模式，最大限度保持鮮花鮮度和品質，以速度為其保鮮。

2023年，重慶市銅梁區高樓鎮的蘿蔔通過西部陸海新通道首次進入越南市場。王忠文介紹，在西部陸海新通道沿線省區市，這樣的首次出口還不少。近年在海關助力下， 青海高原冷涼蔬菜，四川巴中海鮮菇、樂山薑黃、內江沃柑，甘肅九葉絞股藍、武威葡萄酒等特色產品均已實現首次出口。