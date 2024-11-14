河南保稅物流園區 雙11業務增逾9成

根據河南保稅物流園區消息，在剛剛過去的雙11（10月18日至11月11日）活動期間，該園區共驗放出區包裹415.8萬單，較去年同期增長93.82%。

中新社報導，據統計，化妝品、保健品、母嬰用品、食品是今年雙11河南保稅物流園區進口量較多的商品。

據該園區運營單位中大門國際物流集團有限公司副總裁徐超鋒介紹，今年雙11，各大電商平台的大促銷活動開啟時間比以往更早，園區包裹量、用工量、人流量高峰較往年更早出現，有園區企業在雙11活動首日的業務單量就超過15萬單，是平時的3倍至4倍。

針對上述情況，該園區協同海關等部門，加強物流、倉儲、通關資訊的共享聯動，確保貨物快速通關；實施24小時預約查驗制度，跨境電商包裹「隨報、隨審、隨驗、隨放」。截至11月11日，河南保稅物流園區今年跨境電商進出口交易額達200.33億元人民幣，同比增長58.98%，進出口單量6457.15萬單，同比增長51.24%。

徐超鋒說，今年成功開通多條跨境電商全貨機專線，如鄭州至美國達拉斯、鄭州至法國巴黎、鄭州至比利時列日等航線，為該省電商業務快速增長提供有力支撐。