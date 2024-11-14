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武漢無人機送貨 漢口北開通5航線

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
11月12日，裝配快遞盒的無人機在漢口北低空港無人機停機坪起飛。（新華社）
11月12日，裝配快遞盒的無人機在漢口北低空港無人機停機坪起飛。（新華社）

2024武漢（漢口北）商品交易會12日開幕，位於該市黃陂區的漢口北低空港當日啟動運營，5條低空飛行航線正式開通。

中新社報導，當日上午，在漢口北低空港停機坪，數架裝載海鮮、花卉、服飾的無人機騰空而起，飛往武漢客廳、武漢國際會展中心等地。「飛越大武漢」低空城市觀光旅遊項目同步啟動。

現場可見，漢口北低空港建設了無人機、直升機起降場等基礎設施，配備低空飛行可視化系統及智慧調度系統。工作人員根據訂單訊息，完成裝箱、秤重作業，並將貨物分別置於無人機下方貨箱或索吊下。隨著指令不斷下達，無人機次第起飛。

漢口北低空港負責人陳文靜介紹，當日開通的5條低空飛行航線，分別從漢口北至漢口北工業城、武漢客廳、漢正街、武漢國際會展中心等目的地，飛行時間4分鐘至20分鐘不等。單個無人機可載30公斤貨物，單次飛行航程可達28公里。

「無人機配送相比傳統運輸方式更加節省時效，特別是在高峰時段，優勢更加明顯。」陳文靜說，在不堵車情況下，從漢口北前往位於市中心的武漢國際會展中心需要近30分鐘車程，而無人機配送僅需要15分鐘左右，漢口北售賣的進口海鮮、花卉等商品可迅速抵達客戶手中。

中國物流與採購聯合會會長何黎明表示，隨著新一代資訊技術和產業變革的突飛猛進，以技術創新為突破口，帶動模式創新、管理創新和制度創新，培育物流新質生產力是必由之路。漢口北低空港作為大陸全國商品市場首個低空物流運營基地，有望成為發展新質生產力的先鋒隊。

近年來，武漢持續發力低空經濟，相繼發布多項政策為低空經濟產業發展提供支撐。此前，當地還開啟「跨境電商+低空物流」配送新模式，開通武漢至十堰及荊州通用航空短途客運航線等。

武漢 物流 航線

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