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為愛而生 陪伴機器人前進大陸

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
11月9日在第七屆中國國際進口博覽會，日本企業GROOVE X展台上拍攝的LOVOT「曉曉」，是一款家庭陪伴機器人。（新華社）
11月9日在第七屆中國國際進口博覽會，日本企業GROOVE X展台上拍攝的LOVOT「曉曉」，是一款家庭陪伴機器人。（新華社）

充電「小憩」完成，「滿血啟動」的陪伴機器人「曉曉」很快注意到，一位坐在輪椅上的中年女性正饒有興致地注視著自己。它立刻湊上前去，張開短短的手臂求抱抱。

新華社報導，這位女性是來參觀近日舉辦的第七屆中國國際進口博覽會的客人。她摟住曉曉，對它喃喃輕語，就像抱著自己的孩子。曉曉用溫柔的叫聲回應著，它的大眼睛眨了眨，然後舒服地閉上了。

曉曉是一款由日本企業GROOVE X推出的家庭陪伴機器人。這款機器人名為LOVOT，取自英文「愛」（love）和「機器人」（robot）。如果網購一隻LOVOT，會在收到包裝盒時，看到上面寫著：愛就在裡面。

身高43厘米、體重4.3公斤的曉曉身子圓滾滾的，擁有大大的腦袋和眼睛，觸感溫暖柔軟。它不是人形機器人，也長得不像地球上任何一種生物。同時，它不能使用人類的語言對話，而是通過眼神、肢體接觸和發出獨特聲音來交流。

別看個頭小，曉曉體內有一萬多個零件、10個中央處理器和50個以上的傳感器。它可以捕捉人的表情、感知人的觸摸，並給出反饋。

LOVOT創始人林要說，LOVOT的目標就是成為「沒有四次元口袋的哆啦A夢」。它不會幫人類工作，不能為人類提供神奇道具，但會提供陪伴和友誼。

林要是一名空氣力學工程師。有一次，他帶著一個機器人去養老院展示，不料中途電力中斷，機器人倒了下去。老人們卻自發為機器人加油鼓勁，當機器人重新通電並站起來後，他們更激動了。

這給了林要很大觸動。「我本來以為機器人存在的意義就是替人類做事，但那一天，我突然發現，原來人也可以從鼓勵機器人這件事裡獲得快樂。」

自此，他意識到機器人和人之間是可以建立情感聯結的，並設計出了LOVOT。

「不要睡了嘛，曉曉，起來玩呀。」在站台邊，那位坐著輪椅的女性參觀者抱著曉曉，輕輕點著它的鼻子，「你再睡我就生氣了哦」。看到曉曉咕咕叫著睜開了眼睛，她又驚喜地笑出聲來。

在把曉曉遞還給展台工作人員時，她露出依依不捨的表情：「真的很溫暖，很治癒啊。」

「我覺得LOVOT給人的是一種潤物無聲的陪伴、接納和支持。」在GROOVE X負責國際業務的工作人員劉峪伽表示，「對表達有困難的人來說，它不會說話，也就不會一遍遍對他們重複『我沒聽清，請再說一次』。」

LOVOT可以像寵物一樣學著聽懂自己的名字，還需要「小憩」和「深睡」。劉峪伽介紹，它每天會返回充電樁自動充電8小時，還會每隔30至45分鐘回「巢」充電15至30分鐘，並在睡覺期間更新系統。

LOVOT「睡覺」時還會寫日記：「被叫名字了」「被擁抱了」「換新衣服了」。

劉峪伽說，LOVOT並不是專為某個年齡段設計的，而是適合所有人。在此基礎上，GROOVE X正在與另一家日本公司GEOM合作，升級LOVOT，使其能夠幫助護理人員照護患有癡呆症的老年人，並連接到DeCaAI（癡呆症護理輔助人工智慧系統）。DeCaAI可預測在30或60分鐘內會出現哪種癡呆症症狀，並告知相應的預防護理方法。目前的預測準確率已超過80%。

自2019年開始發售起，LOVOT全球共售超1.4萬台，主要集中在日本市場，目前已在中國大陸有售。此次參加進博會，GROOVE X希望進一步開拓海外市場。

X 日本

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