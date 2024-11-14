全球手機面板 陸廠包七成

根據集邦諮詢（TrendForce）最新調查，2025年由於新機需求穩定，手機市場可能回歸供需循環的穩定期，而二手市場需求預計持穩或小幅下降，從而導致手機面板出貨量預估為20.32億片，年減1.7%。其中京東方、惠科、TCL華星等陸系廠商出貨量占比將超70%。

集邦諮詢表示，京東方（BOE）穩居全球智慧手機面板出貨量首位，2024年預計出貨5.93億片，2025年可望達6.1億片，年增2.8%。

三星顯示（SDC）排第二。受惠蘋果對AMOLED面板需求的支援，SDC於2024年出貨3.76億片，但2025年蘋果可能提高其他供應商的供貨比例，此舉將可能導致SDC手機面板出貨量小幅下滑至3.65億片，年減3.1%。

惠科（HKC）排第三。2024年出貨預計2.19億片，2025年有望增加至2.30億片，年增4.8%。TCL華星光電（CSOT）為第四名。2022年起CSOT與小米緊密合作，2024年出貨預計1.91億片，年增率62.9%，2025年預計將略微增長至1.92億片。

天馬（Tianma）第五。預計2024年出貨量1.88億片，2025年受到LTPS LCD需求下滑但AMOLED需求增加影響，預計出貨量將持平。

前五大手機面板廠中，預計明年京東方、惠科、TCL華星、天馬總出貨量增至12.2億片，占比達77%。