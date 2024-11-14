快訊

天兔長「針眼」挑戰強颱 清晨5時30分海警、今晚將發布陸警

全球手機面板 陸廠包七成

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導
2025年由於新機需求穩定，手機市場可能回歸供需循環的穩定期，而二手市場需求預計持穩或小幅下降，從而導致手機面板出貨量預估為20.32億片，年減1.7%。示意圖。 聯合報系資料庫
2025年由於新機需求穩定，手機市場可能回歸供需循環的穩定期，而二手市場需求預計持穩或小幅下降，從而導致手機面板出貨量預估為20.32億片，年減1.7%。示意圖。 聯合報系資料庫

根據集邦諮詢（TrendForce）最新調查，2025年由於新機需求穩定，手機市場可能回歸供需循環的穩定期，而二手市場需求預計持穩或小幅下降，從而導致手機面板出貨量預估為20.32億片，年減1.7%。其中京東方、惠科、TCL華星等陸系廠商出貨量占比將超70%。

集邦諮詢表示，京東方（BOE）穩居全球智慧手機面板出貨量首位，2024年預計出貨5.93億片，2025年可望達6.1億片，年增2.8%。

三星顯示（SDC）排第二。受惠蘋果對AMOLED面板需求的支援，SDC於2024年出貨3.76億片，但2025年蘋果可能提高其他供應商的供貨比例，此舉將可能導致SDC手機面板出貨量小幅下滑至3.65億片，年減3.1%。

惠科（HKC）排第三。2024年出貨預計2.19億片，2025年有望增加至2.30億片，年增4.8%。TCL華星光電（CSOT）為第四名。2022年起CSOT與小米緊密合作，2024年出貨預計1.91億片，年增率62.9%，2025年預計將略微增長至1.92億片。

天馬（Tianma）第五。預計2024年出貨量1.88億片，2025年受到LTPS LCD需求下滑但AMOLED需求增加影響，預計出貨量將持平。

前五大手機面板廠中，預計明年京東方、惠科、TCL華星、天馬總出貨量增至12.2億片，占比達77%。

TCL

延伸閱讀

雙11落幕…天貓589個品牌「成交破億」刷新紀錄 小米第一拿到手軟

天貓589品牌成交破億 今年「不卷價格卷性價比」

京東傳遭擠兌 雙11代言人惹眾怒

集邦：人工智慧將成NB標配

相關新聞

寧德喊話 美開大門就去設廠

據外電報導，全球動力電池製造龍頭寧德時代創辦人兼董事長曾毓群表示，如果贏得美國總統大選的川普對中國電動車供應鏈敞開投資大...

為愛而生 陪伴機器人前進大陸

充電「小憩」完成，「滿血啟動」的陪伴機器人「曉曉」很快注意到，一位坐在輪椅上的中年女性正饒有興致地注視著自己。它立刻湊上...

河南保稅物流園區 雙11業務增逾9成

根據河南保稅物流園區消息，在剛剛過去的雙11（10月18日至11月11日）活動期間，該園區共驗放出區包裹415.8萬單，...

西部陸海新通道 沿線農產品出口成長

重慶海關副關長王忠文12日在記者會上介紹，2024年前10個月，西部陸海新通道沿線省區市出口農產品達268.8億元人民幣...

中德12重點項目在渝簽約

德國先進製造企業重慶行產業合作大會12日在渝舉行，中德雙方達成12個重點項目集中簽約，總金額87.65億元（人民幣，下同...

武漢無人機送貨 漢口北開通5航線

2024武漢（漢口北）商品交易會12日開幕，位於該市黃陂區的漢口北低空港當日啟動運營，5條低空飛行航線正式開通。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。