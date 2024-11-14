TikTok禁令 川普可能擋下
美國總統當選人川普預計明（2025）年1月20日正式上任前，美國國會針對陸資短影音平台TikTok「不賣就禁」的禁令最後期限即將到來。《華盛頓郵報》引述知情人士指出，川普預計在明年上任後，將試圖阻止美國對TikTok的禁令。此前川普在競選期間曾承諾，一旦當選將拯救TikTok。
報導稱，根據美國兩黨在今年4月通過的法律，TikTok面臨最後通牒，必須在2025年1月19日前出售在美業務給非大陸的買家，否則將禁止其在美國使用。
川普目前尚未宣布關於TikTok禁令的消息，但部分顧問已表態，期望川普在必要時能代表TikTok進行干預。川普在白宮的首個任期內簽署了禁止TikTok的行政命令，但在今年大選期間卻立場大轉彎，誓言要保護TikTok，隨後於6月創辦TikTok帳號，並發布的首支影片說道要「拯救TikTok」。
據悉，字節跳動在幾個月前就已意識到，川普勝選是其留住TikTok控制權的最佳機會。美國司法部前國安顧問羅森施泰因指出，若最後期限是在川普上任後，且他想徹底終止這項禁令，川普或將呼籲國會廢除法案，或鼓勵其司法部長不要執行此項法規。
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