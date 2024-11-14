寧德喊話 美開大門就去設廠

據外電報導，全球動力電池製造龍頭寧德時代創辦人兼董事長曾毓群表示，如果贏得美國總統大選的川普對中國電動車供應鏈敞開投資大門，寧德時代將考慮赴美國建廠。

大陸電動汽車和電池製造商被排除在美國市場之外，原因是美國民主黨和共和黨都支持多種貿易保護主義措施。大陸製造的電池不符合拜登政府頒布的電動汽車消費者補貼，拜登政府還禁止任何採用大陸聯網汽車技術的汽車進入美國。

寧德時代董事長曾毓群談話重點

大陸官媒《證券時報》旗下新媒體「券商中國」報導，川普希望阻止中國大陸汽車進口，但他表示仍對中國汽車製造商在美國生產汽車持開放態度。川普在8月接受採訪時表示：「我們將提供激勵措施，如果中國和其他國家想來這裡銷售汽車，他們就會在這裡建廠，雇用我們的工人。」

寧德時代的海外戰略在持續推進當中。路透報導，在歐洲，寧德時代在德國運作一座已有六年歷史的工廠，這是其在歐洲的第一家工廠，並且正在匈牙利建造一家新工廠，廠房土建已完工，正在推進設施安裝，預計明年投產。

曾毓群指出，規模較大的匈牙利工廠將於明年開始生產，其電池產量將達到100吉瓦時（GWh），而成本基礎將大大低於德國工廠。這些工廠是寧德時代在歐洲為寶馬、Stellantis和大眾（福斯）等汽車製造商生產電池計畫的一部分。

寧德時代在技術授權方面的收入也在持續提升，很多客戶對技術授權模式感興趣，體現了客戶對該公司技術和專利的認可。

此外，寧德時代宣布將轉型為綠色能源供應商，並大幅降低電動汽車的開發成本。寧德時代計畫提供一個現成的電動車平台，將長續航電池整合到底盤。然後客戶可以透過僅設計內部和外部，來推出自己的客製化電動車。

去年，寧德時代的儲能業務成長33%，超過電動車電池業務。但曾毓群認為寧德時代有更大的機會，透過提供綠色電網系統，包括太陽能和風能、專用儲存和從停放的電動車獲取電力的智慧系統。曾毓群預計開發和管理「零碳」電網的業務，可能比電動汽車電池供應業務大「十倍」，他表示，寧德時代的目標是打造大型獨立能源系統，足夠為一個大型資料中心甚至一座城市供電。