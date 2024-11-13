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競爭激烈！陸烘焙業「內捲式競爭」 業者求生強調創新提升效率

中央社／ 蘇州13日電
台灣食品機械製造商與食品自動化設備商百城機械13日在江蘇省蘇州市舉行「英雄聯盟新品發表會」，現場展示自動化方案，協助食品企業增加生產效率。中央社
台灣食品機械製造商與食品自動化設備商百城機械13日在江蘇省蘇州市舉行「英雄聯盟新品發表會」，現場展示自動化方案，協助食品企業增加生產效率。中央社

中國烘焙業在消費降級與需求減少的情況下，面臨了「內捲式競爭」。業內人士觀察，現在消費者的消費習慣變化，加上生產效率扮演重要角色，工廠一定要追求產品創新並提升工業技術。

台灣食品機械製造商與食品自動化設備商百城機械13日在江蘇省蘇州市舉行「英雄聯盟新品發表會」，邀請兩岸的食品業者、機械製造商參與，會場中除了各家廠商發表種類繁多的特色糕餅商品，也展示了多項全新設備。

中國烘焙產業近幾年面臨內外挑戰，外部競爭來自於品牌眾多、產品同質問題嚴重；內部壓力則是人工成本增加與技術人力短缺。中國全聯烘焙業公會副秘書長梁偉出席「英雄聯盟新品發表會」時表示，現在整個產業的壓力都很大，講最多的詞應該就是「捲」（意指過度競爭）。

他說，從行業商會的角度分析，整個產業的內捲情形有兩個面向，第一點是在外部的消費變化，消費結構的改變從價格導向變成價值導向，所以業內也曾討論過，「現在是消費是降級還是分級」。然而，烘焙業再怎麼樣都是民生行業，做橫向比較，烘焙業比起餐飲仍舊是比較幸福的行業，也是值得做長期投入的行業。

梁偉表示，整體產業的現況不會因為個人的意志而變化，因為整個產業是供應鏈。促進消費政策從政府發布後傳導到供應鏈，需要一定的週期，從供應商再傳到工廠端，也需要一定時間，一個行業的健康發展，離不開強大的供應鏈。然而在這個過程中不是不變，「工廠一定要保持自己的產品的創新，工業的提升。」

梁偉還提到，烘焙業近兩年另一壓力點，在於消費者購買烘焙產品的情形發生變化。過往烘焙業是生產零售業，從自家的工廠生產，依循自己的銷售管道，形成自身的銷售模式，但未來這個模式被改變了。

他說，2020年之後大家漸漸發現建工廠並不一定能帶來更高效的市場運作，現在業內捲的是速度、效率，以前是有多少產品就賣多少產品，現在則是看周轉率「一次能出多少的貨」，賺錢的速度和效率有密切關係。未來烘焙業的變化，需要供應鏈的支撐，透過不同的解決方案，提升效率。

品牌 壓力 烘焙

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