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應對「川普2.0」時代 陸擬加緊與外資行、國際經濟組織溝通

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
為應對川普上任不確定的前景，大陸官方近期據報正積極聽取外資銀行意見，並打算在12月邀請10個國際組織領袖赴北京開會。圖為川普2017年11月9日在北京人民大會堂與大陸國家主席習近平發表聯合聲明時向媒體揮手致意。（路透）
為應對川普上任不確定的前景，大陸官方近期據報正積極聽取外資銀行意見，並打算在12月邀請10個國際組織領袖赴北京開會。圖為川普2017年11月9日在北京人民大會堂與大陸國家主席習近平發表聯合聲明時向媒體揮手致意。（路透）

「川普2.0」時代來臨，大陸正面對嚴峻外部環境、不確定的未來，並評估經濟政策下一步，同時也欲外界了解中國經濟政策。大陸官方近期據報正積極聽取外資銀行意見，並打算在12月邀請10個國際組織領袖赴北京開會。

彭博引述知情人士報導，大陸金管機構加大了與全球銀行互動的頻率，將季討論改為每周或即時徵詢，旨在收集對近期刺激舉措的看法。

另據港媒南華早報報導，多名消息人士透露，大陸官方計劃在12月邀請主要國際經濟組織領袖，包含世界銀行、國際貨幣基金、世界貿易組織、國際勞工組織、經濟合作暨發展組織（OECD）及國際金融穩定委員會、聯合國貿易和發展會議（UNCTAD）、亞洲基礎設施投資銀行、國際結算銀行和新開發銀行等十個組織，舉行一次高調會議，介紹中國的經濟發展情況，並尋求更好的方法來應對日益增加的全球不確定性。

彭博引述知情人士說法稱，大陸監管機構在過去幾周特別關注全球銀行調整對中國經濟的預測，以及分析每日資金流向，以了解外國投資趨勢。另有知情人士表示，在與其中一家銀行的討論中，監管機構就如何提振外國信心和對中國資產的興趣尋求建言。這些銀行建議，舉辦國際路演，以澄清新政策並加強與市場的溝通

與此同時，大陸官方、陸媒也釋出監管層頻繁溝通動作的訊號。證券時報報導，大陸證監會10月聽取專家學者、財經媒體負責人代表的意見建議。最近的兩場是在上海召開行業機構座談會，與證券公司、公募基金和私募基金負責人代表交流。

有參會人士稱，吳清時不時會就參會者的意見進行表態，並表示對於能夠及時落實的意見馬上落實，對於暫時不具備條件落實的也會給予解答。從吳清座談會的內容，報導稱可以看出下一步資本市場改革路徑將是法治化、擴大開放，同時加強監管與保護投資者合法權益，並持續增強政策的穩定性、可預期性。

北京 溝通 經濟發展

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