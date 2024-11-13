應對「川普2.0」時代 陸擬加緊與外資行、國際經濟組織溝通

「川普2.0」時代來臨，大陸正面對嚴峻外部環境、不確定的未來，並評估經濟政策下一步，同時也欲外界了解中國經濟政策。大陸官方近期據報正積極聽取外資銀行意見，並打算在12月邀請10個國際組織領袖赴北京開會。

彭博引述知情人士報導，大陸金管機構加大了與全球銀行互動的頻率，將季討論改為每周或即時徵詢，旨在收集對近期刺激舉措的看法。

另據港媒南華早報報導，多名消息人士透露，大陸官方計劃在12月邀請主要國際經濟組織領袖，包含世界銀行、國際貨幣基金、世界貿易組織、國際勞工組織、經濟合作暨發展組織（OECD）及國際金融穩定委員會、聯合國貿易和發展會議（UNCTAD）、亞洲基礎設施投資銀行、國際結算銀行和新開發銀行等十個組織，舉行一次高調會議，介紹中國的經濟發展情況，並尋求更好的方法來應對日益增加的全球不確定性。

彭博引述知情人士說法稱，大陸監管機構在過去幾周特別關注全球銀行調整對中國經濟的預測，以及分析每日資金流向，以了解外國投資趨勢。另有知情人士表示，在與其中一家銀行的討論中，監管機構就如何提振外國信心和對中國資產的興趣尋求建言。這些銀行建議，舉辦國際路演，以澄清新政策並加強與市場的溝通。

與此同時，大陸官方、陸媒也釋出監管層頻繁溝通動作的訊號。證券時報報導，大陸證監會10月聽取專家學者、財經媒體負責人代表的意見建議。最近的兩場是在上海召開行業機構座談會，與證券公司、公募基金和私募基金負責人代表交流。

有參會人士稱，吳清時不時會就參會者的意見進行表態，並表示對於能夠及時落實的意見馬上落實，對於暫時不具備條件落實的也會給予解答。從吳清座談會的內容，報導稱可以看出下一步資本市場改革路徑將是法治化、擴大開放，同時加強監管與保護投資者合法權益，並持續增強政策的穩定性、可預期性。