陸再推住房新政！公布多項房地產稅收優惠 涉及減契稅、土地增值稅

大陸官方持續推出住房新政，大陸央視新聞指，大陸財政部、稅務總局、住房城鄉建設部共同發布最新公告，明確多項支持房地產市場發展的稅收優惠政策。而該新政在契稅方面，將現行享有1%低稅率優惠的面積標準由90平方公尺升至140平方公尺。調整後，在大陸全國範圍，對個人購買家庭唯一及第二套房，只要面積不超過140平方公尺即按1%繳納契稅。

據央視新聞報導，大陸財政部、稅務總局、住房城鄉建設部共同發布「關於促進房地產市場平穩健康發展有關稅收政策的公告」，明確多項支持房地產市場發展的稅收優惠政策。

該公告明確，加大房屋交易環節契稅優惠力度，積極支持居民剛性和改善性住房需求；降低土地增值稅預徵率下限，緩解房地產企業財務困難。

在契稅方面，將現行享有1%低稅率優惠的面積標準由90平方公尺提高到140平方公尺，並明確北京、上海、廣州、深圳4城可與其他地區統一適用家庭第二套住房契稅優惠政策。調整後，在大陸全國範圍內，對個人購買家庭唯一住房和家庭第二套住房，只要面積不超過140平方公尺的，統一按1%的稅率繳納契稅。

在土地增值稅方面，將大陸各地區土地增值稅預徵率下限統一降低0.5個百分點。各地可結合當地實際情況對實際執行的預徵綠進行調整。

另，上述公告還明確與取消普通住宅和非普通住宅標準相銜接的增值稅、土地增值稅優惠政策，降低二手房交易成本，保持房地產企業稅負穩定。

至於在增值稅上，公告提到，在城市取消普通住宅標準後，對個人銷售已購買2年以上（含2年）住房一律免徵增值稅，原針對北京、上海、廣州、深圳4個城市個人銷售已購買2年以上（含2年）非普通房屋徵收增值稅的規定相應停止執行。

而在土地增值稅上，公告則指，取消普通住宅和非普通住宅標準的城市，對納稅人建造銷售增值稅未超過扣除項目金額20%的普通標準住宅，繼續實施免徵土地增值稅優惠政策。