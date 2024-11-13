陸受理5.9萬赴金馬旅遊…陸客卻「僅來5千人」 陸委會：非台審查阻礙

就陸客赴金門、馬祖旅遊，大陸國台辦13日表示，陸方截至10月底已受理5.9萬赴金馬旅遊簽注申請，但實際旅遊人數僅5千人，差距逾10倍。為何人數會有巨額落差？陸委會表示，這並非台灣的審查作業阻礙，而是因陸方的簽注效期為6個月，陸客並不一定會馬上就到金馬旅行。陸委會並重申，政府歡迎陸客到金馬旅行。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮13日表示，根據大陸出入境管理部門統計，截至10月31日，共受理大陸居民赴金馬旅遊簽注申請5萬8,735人；赴金、馬旅遊人數5,074人，數據顯示「大陸居民赴金、馬旅遊熱情較高」。然而，陸方公布的受理申請件數與實際旅遊人數出現巨大落差，引發關注。

陸委會13日透過書面回應指，陸客到金馬的人數落差，並非台灣的審查作業阻礙。自今年11月1日起陸客依「小三通」規定申請到金門、馬祖旅行，已回歸疫情前由移民署受理及審核，目前運作順暢。

陸委會表示，國台辦所說受理5.9萬赴金馬的旅遊簽注申請，因其簽注效期為6個月，實際上陸客並不一定會馬上就到金馬旅行。政府重申，歡迎陸客到金門、馬祖旅行。

朱鳳蓮在國台辦記者會上還說，大陸將「繼續推動大陸居民赴島內（指台灣）團體旅遊」，並喊話「民進黨當局」正視台灣旅遊業和基層民眾的呼聲和訴求，「儘早撤除對兩岸人員往來的阻撓禁限」。

陸委會表示，「兩岸人員往來不若過往，主要原因在於對岸尚未開放陸客來台旅遊」，至於國人赴陸人數未見成長的原因，亦是中共方面的政治考量。

陸委會強調，政府持續觀察中共公布一系列國安法令和「懲獨22條」實施後，國人赴陸人身安全風險及旅遊品質實際情況，並研議強化安全配套，視兩岸整體情勢變化，評估開放我方旅行社可招攬團客赴陸旅行的時機。