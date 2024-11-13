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應對全球不確定性 大陸擬於12月邀經濟組織領袖開會

中央社／ 台北13日電
香港南華早報報導，中國擬於12月邀請10個國際組織領袖赴北京，藉此了解中國經濟及共同討論如何應對全球不確定性。示意圖，新華社
香港南華早報報導，中國擬於12月邀請10個國際組織領袖赴北京，藉此了解中國經濟及共同討論如何應對全球不確定性。示意圖，新華社

香港南華早報報導，中國擬於12月邀請10個國際組織領袖赴北京，藉此了解中國經濟及共同討論如何應對全球不確定性。

報導引述多名消息人士透露，中國計劃在12月與主要國際經濟組織領袖舉行一次高調會議，介紹中國的經濟發展情況，並尋求更好的方法來應對日益增加的全球不確定性。此舉被視為自2016年開始的「1+6」圓桌對話會的更新作法。

受邀與會的共有10個國際組織，除了自2016年開始的「1+6」圓桌對話會中的6個國際組織世界銀行、國際貨幣基金、世界貿易組織、國際勞工組織、經濟合作暨發展組織（OECD）及國際金融穩定委員會，這次還邀請了4個國際組織擔任新成員，包括聯合國貿易和發展會議（UNCTAD）、亞洲基礎設施投資銀行、國際結算銀行和新開發銀行。

報導表示，川普即將重返白宮，引發各國對全球貿易與投資前景的憂慮。

世界銀行 北京 川普 經濟發展 貨幣

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