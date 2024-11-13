應對全球不確定性 大陸擬於12月邀經濟組織領袖開會
香港南華早報報導，中國擬於12月邀請10個國際組織領袖赴北京，藉此了解中國經濟及共同討論如何應對全球不確定性。
報導引述多名消息人士透露，中國計劃在12月與主要國際經濟組織領袖舉行一次高調會議，介紹中國的經濟發展情況，並尋求更好的方法來應對日益增加的全球不確定性。此舉被視為自2016年開始的「1+6」圓桌對話會的更新作法。
受邀與會的共有10個國際組織，除了自2016年開始的「1+6」圓桌對話會中的6個國際組織世界銀行、國際貨幣基金、世界貿易組織、國際勞工組織、經濟合作暨發展組織（OECD）及國際金融穩定委員會，這次還邀請了4個國際組織擔任新成員，包括聯合國貿易和發展會議（UNCTAD）、亞洲基礎設施投資銀行、國際結算銀行和新開發銀行。
報導表示，川普即將重返白宮，引發各國對全球貿易與投資前景的憂慮。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言