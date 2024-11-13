小米攜手歌爾布局AI眼鏡 預計明年Q2發布

小米正計劃推出新一代AI眼鏡，數月前已與歌爾合作，該產品預計於2025年第2季，很大機會是4月的米粉節上發布。對於這款產品的出貨量，小米集團董事長雷軍的預期「在30萬台以上」。

36氪報導，知情人士表示，小米AI眼鏡將「全面對標Meta Ray-ban」，搭載AI功能、音訊耳機模組、照相機模組，並將以小米自有品牌形式發布。

報導稱，百度已打響AI眼鏡第一槍。12日在百度世界大會上，小度科技CEO李瑩發布小度AI眼鏡，該產品被百度定義為「全球首款搭載中文大模型的原生AI眼鏡」，搭載了百度文心大模型和DuerOS AI作業系統，將在2025年上半年發布。

不止是百度、小米，就連OPPO、vivo、華為、騰訊、字節近期也都在評估AI眼鏡專案；蘋果也被外媒曝光已成立團隊重點評估AI眼鏡市場。

在AI眼鏡的軟體儲備方面，各家企業過去一年已經提前做準備。從手機廠商們近來的發布會來看，基本都重構作業系統、語音交互範式，從底層打通與多模態模型、AI應用的相容，而作業系統、大模型、語音交互，正是AI眼鏡上不可或缺的軟體體系。

不過多位行業人士表示，軟硬體廠商的AI眼鏡項目，「大部分還沒有到立項的階段，但已在密集和供應鏈廠商交流中」、「預計最快也要到2025年底」。

各家廠商面臨的問題各不相同，例如華為需要找到能用的晶片，字節則需要找到更合適的硬體帶頭人。

軟硬體大廠對AI眼鏡重燃熱情，源於Meta與老牌眼鏡廠商Ray-Ban合作的AI眼鏡爆紅，這款產品今年前三季的全球出貨量超過110萬副，預計今年出貨量達到150到200萬台，堪稱2024年最炙手可熱AI硬體。

一位行業人士分析，一方面，Meta Ray-ban的成功，為行業提供了一條AI落地硬體的全新思路，也驗證了市場需求；另一方面，Meta Ray-ban的AI功能無法進入大陸，境內AI眼鏡行業有著一定的市場空缺，「大家都希望成為大陸的Meta Ray-ban」。