2025年手機面板出貨量 京東方等陸系廠商占比將超70%

根據集邦諮詢（TrendForce）13日最新調查，2025年由於新機需求穩定，手機市場可能回歸供需循環的穩定期，而二手市場需求預計持穩或小幅下降，從而導致手機面板出貨量年減1.7%，預估為20.32億片。其中京東方、惠科、TCL華星等陸系廠商占比將超70%。

TrendForce集邦諮詢表示，京東方（BOE）穩居全球智慧手機面板出貨量首位。BOE 2024年預計出貨5.93億片，2025年可望達6.1億片，年增2.8%。

三星顯示（SDC）排名第二。受惠於蘋果對AMOLED面板需求的支援，SDC 2024年出貨3.76億片，但2025年蘋果可能提高其他供應商的供貨比例，此舉將可能導致三星顯示的手機面板出貨量小幅下滑至3.65億片，年減3.1%。

惠科（HKC）排名第三。憑藉G8.6代線的成本優勢，迅速增長。HKC 2024年出貨預計為2.19億片，2025年有望增加至2.30億片，年增4.8%。

TCL華星光電（CSOT）第四名。2022年起，CSOT與小米緊密合作，2024年出貨預計達1.91億片，年增長率達62.9%，2025年預計將略微增長至1.92億片。

天馬（Tianma）第五。Tianma預計2024年出貨量為1.88億片，2025年受到LTPS LCD需求下滑但AMOLED需求增加的影響，預計出貨量持平的機率較高。

以上前五大手機面板出貨量當中，2024年預計京東方、惠科、TCL華星、天馬總出貨量達到11.91億片，占比76%。2025年預計京東方、惠科、TCL華星、天馬總出貨量增加至12.2億片，占比達到77%。

由此計算，集邦諮詢預計，在整體手機面板出貨量方面，2024年陸系廠商占比預計高達68.8%，而在2025年將超過70%。