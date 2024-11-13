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寧德時代將把戰略重心 從電池擴展到電網和電動車平台

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
戰略重心原本在電池的寧德時代，將擴展到電網和電動車平台。圖為寧德時代公司董事長曾毓群。路透
戰略重心原本在電池的寧德時代，將擴展到電網和電動車平台。圖為寧德時代公司董事長曾毓群。路透

戰略重心原本在電池的寧德時代，將擴展到電網和電動車平台。寧德時代董事長曾毓群表示，公司目標是將自己重塑為綠色能源供應商，並大幅削減開發電動車的成本，從而顛覆推動增長的汽車行業經濟模式。

曾毓群預計開發和管理「零碳」電網的業務，可能比電動汽車電池供應業務大「十倍」，他表示，寧德時代的目標是打造大型獨立能源系統，足夠為一個大型資料中心甚至一座城市供電。

曾毓群還指出，如果美國總統當選人川普打開大門，寧德時代準備在美國投資。

路透報導，在另一項策略中，寧德時代計畫提供一個現成的電動車平台，將長續航電池整合到底盤。然後客戶可以透過僅設計內部和外部，來推出自己的客製化電動車。

曾毓群指出，目標是大幅削減電動車開發成本，從數十億美元降至數百萬美元，並向新的競爭對手開放該行業。

寧德時代去年銷售價值400億美元的電動車電池，高於上年同期的330億美元。實現曾毓群設定的電網收入成長十倍的目標，將使這家電池製造商與國有石油巨頭中石化和中石油並駕齊驅。

去年，寧德時代的儲能業務成長33%，超過電動車電池業務。但曾毓群認為寧德時代有更大的機會，透過提供綠色電網系統，包括太陽能和風能、專用儲存和從停放的電動車獲取電力的智慧系統。

曾毓群表示，寧德時代可以建造一個足夠大的零排放電網，為大型採礦場或城市供電。曾表示，該公司的目標不僅是能源存儲，而是進入發電領域。

電網和寧德時代管理系統可以為人工智慧公司提供服務，為資料中心爭取綠色能源。曾毓群指出，寧德時代將與太陽能板和風力渦輪機供應商合作。

「很多資料中心公司都問我，『嘿，Robin，你真的能做到 100% 綠色嗎？』」曾毓群說這些資料公司通常都是「巨型」公司。「但他們有錢，卻沒有技術。」

寧德時代擬與洛鉬集團，在剛果進行試點項目，該公司還與海南省合作進行一個更大、更長期的項目，將儲能與太陽能和海上風力渦輪機結合。

寧德時代 綠色 電動汽車

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