助傳統老店解決人力問題！ 百城機械開發5重包餡技術

近年市場結構出現變革，全球食品業面對嚴峻景氣，從高端餐廳到實體零售全都面臨許多挑戰。同時，傳統糕餅業仰賴大量人力，在現今市場面臨生產量不足等問題，導致傳統業者應接不暇。蘇州百城機械有限公司總監胡欽華說，許多業者向百城尋求協助，希望能透過機械化方式讓問題迎刃而解，於是開發能夠包5種餡料的自動化包餡機。科技跟傳統並不違和，手工轉為設備自動化是相當必要的。

「2024百城機械第11屆英雄聯盟新品發表會」13日於蘇州市登場，台灣食品機械製造大廠百城機械13日連手策略夥伴，包括德麥芝蘭雅、台傑、三能、黑旗以及日清東酵等原物料大廠團隊，以及台灣烘焙巨頭南僑食品集團共同發表今年度最新食品工業化產品。

「性價比」已成市場消費顯學，百城機械指，在消費降級的情況下，人工成本增加與技術人力短缺，如何迎向新挑戰做出突破性改變，為產業提供解決方案解決當前困局，已是食品業市場的大事。百城機械總經理蔡承諺表示，英雄聯盟的理念就是要為客戶開發產品，把產品做到商品化。

對於今年大陸烘焙業的變化，大陸全聯烘焙業公會經銷商聯合會秘書長梁偉說，現在整個行業壓力都很大，講最多的詞應該就是「捲」。行業內捲首先是在外部的消費變化，消費結構的改變來自我們從以前的價格導向變成價值導向。「工廠一定要保持自己的產品的創新，工業的提升。」

梁偉還提到，烘焙業近兩年另一壓力點，「是因為我們曾經的舒適區被打破」，以前烘焙業是生產零售型行業，有自己的銷售閉環，不論是走自己的渠道，還是走自己門市都是，會形成自己的商業模式，但未來這個模式被改變了，因為整個消費者去購買烘焙的場景發生變化。現今業內在捲的「是速度和效率」，整個烘焙業將形成一個物聯網，未來變化中需要整個供應鏈的支撐，把效率提升。

玉香齋養生素食烘焙總經理林峰玉則指，這幾年台灣因為缺工，造成許多店家有生意而沒辦法生產出產品來，甚至造成很多名店在市場中退下，企業不斷請移工來補足人力，但移工的薪資又不斷地在成長，造成企業不小壓力。同時，全球許多國家都出現類似問題，最終解決方案，應是引進自動機械，讓機器來代替人力提升產品品質，提升產量。

傳統糕餅業仰賴大量人力，然而眠林人手不足的窘境，胡欽華說，許多業者向百城尋求協助，希望能透過機械化方式讓問題迎刃而解。其中一名客戶是在基隆開業的老牌餅店，其中最知名的產品是一款有五層內餡的糕餅「帝王酥」，已傳承6、70年，但工藝複雜難以大量生產，時常供不應求。 研發團隊花了6個月的時間研發，才解決「五重包陷技術」的任務。

胡欽華解釋，科技跟傳統並不違和，很多傳統的配方都很好，但是人力確實很有限，加上老師傅的手藝傳承會有困難，所以從手工轉為設備自動化是相當必要的。

百城機械英雄聯盟新品發表會至今已有14年歷史，受邀來訪看展的客戶逐年增加，活動的規模越來越大，今年有約380人到來參加。在內容上也愈來愈豐富，發表的新品和設備應用年年創新。