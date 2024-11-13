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陸方兩岸航班航點下降 國台辦：因民進黨當局刻意阻撓

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京即時報導
大陸官方發布的已批覆之兩岸航班數量進一步減少，國台辦解釋，大幅減少的是尚未恢復通航的大陸航點的航班方案。圖為北京首都機場。（圖／聯合報系資料照片）
大陸官方發布的已批覆之兩岸航班數量進一步減少，國台辦解釋，大幅減少的是尚未恢復通航的大陸航點的航班方案。圖為北京首都機場。（圖／聯合報系資料照片）

大陸民航局10月底公告最新的冬春航季航班航點安排，針對兩岸航線的部分，航班航點持續下降，對次大陸國台辦表示，大幅減少的是尚未恢復通航的大陸航點的航班方案，並指出「民進黨當局的刻意阻撓是影響兩岸航線航點及航班恢復的主要因素」。

大陸民航局10月底的方案提到，在兩岸航線方面，已批覆21家航空公司在大陸18個航點與台灣桃園等4個航點間的每週742班客貨運航班計劃。相較之下，今年夏秋航季航班計畫，兩岸航線方面，大陸民航局批覆22家航空公司在大陸24個航點與台灣桃園等4個航點間的每週835班客貨運航班計畫；去年冬春航季則有942班、33點。

而大陸國台辦朱鳳蓮13日上午主持記者會，本報記者詢問如何評論和解讀這一數據變化？

對此朱鳳蓮回應指，目前兩岸航線受民進黨當局干擾，航點尚未完全恢復常態。據了解，航空公司所報冬春航季航班計畫，包括目前通航的14個大陸航點的航班方案，以及尚未恢復通航的大陸航點的航班方案。

她表示，其中已恢復通航的14個大陸航點的航班方案，與夏秋航季基本一致，大幅減少的是尚未恢復通航的大陸航點的航班方案。「民進黨當局的刻意阻撓是影響兩岸航線航點及航班恢復的主要因素」。

公開資料顯示，大陸海峽兩岸航空運輸交流工作委員會今年4月28日通過「海峽兩岸空運協議」連絡人管道再次致函我方，呼籲儘快全面恢復兩岸客運直航，並點名恢復天津、西安、海口、昆明、南寧、泉州、無錫、濟南、煙台、長沙、長春、大連、桂林、貴陽、哈爾濱、瀋陽、烏魯木齊、張家界、溫州、常州、合肥、黃山、蘭州、麗江、南昌、太原、西寧、銀川、徐州、武夷山等30個航點。

根據我方交通部民航局9月的民航統計月報，兩岸定期航線目前僅有通航到大陸15個航點，整個9月的兩岸航線實際離場總架次僅為2,583次，總載客人次43萬2,973人次，載客率71.4%。

民航局 航班 航線

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