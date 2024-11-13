陸貨輪野柳擱淺 北京：基隆港出港遇颱風申請返港被拒

日前有一艘大陸籍貨輪在野柳附近觸礁擱淺，17名船員棄船，對於學者蘇紫雲說大陸可能會利用汽車渡輪搭載共軍進行登陸作戰，大陸國台辦13日斥為「無稽之談」，並強調該艘貨輪因事故滯留基隆港，因颱風申請出港避風，但直至10月29日上午才被允許離港，出港後即遭遇颱風受困，多次申請返回基隆港被拒，擱淺後全體船員不得已棄船緊急避險。

大陸艘貨輪「鈺洲啟航號」10月底因颱風，在野柳觸礁擱淺，官方智庫學者蘇紫雲公開表示兩岸簽訂過「兩岸航運協議」，大陸很可能利用汽車輪輪搭載共軍協助進行登陸作戰。

對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮13日駁斥指出，「相關說法純屬無稽之談」。她表示，2008年11月，海協會與海基會簽署「海峽兩岸海運協議」，實現海上客貨運直航。兩岸直接通航極大便利了兩岸民眾往來和經濟交流，為增進兩岸同胞共同利益福祉發揮了重要作用，「這是有目共睹的事實」。

她旋即詳細補充道，「鈺洲啟航號」是因事故滯留基隆港，後因颱風轉向申請出港避風，但直至10月29日上午才被允許離港。該船出港後即遭遇颱風受困，申請拖輪救助因風浪太大未果，又多次申請返回基隆港被拒，當晚該船失去動力在野柳附近擱淺，全體船員不得已棄船緊急避險。

她批評，「島內有些人無視大陸船員生命財產安全，利用海上船舶遇險事故造謠抹黑大陸，我們對此堅決反對」。

另外，大陸神舟十九號3名太空人10月30日順利進駐大陸太空站，朱鳳蓮指出，「只要兩岸關係好，相信在相關太空實驗和探索中，一定會有台灣同胞參與的空間」。