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靠華為問界逆天改命！ 賽力斯董座：跟東風造車時「窮怕了」

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
賽力斯董事長張興海。（圖／中國汽車工程學會）
賽力斯董事長張興海。（圖／中國汽車工程學會）

談到造車的經歷，賽力斯董事長張興海13日表示，「我曾經有一句話，就是我窮怕了，其實就是技術窮怕了。」跟東風一起做麵包車（台稱「廂型商用車」），售價就是人民幣3萬、5萬（新台幣14萬、23萬），做了20年，「怎麼去挖利潤，自己還得要花錢。好難啊，所以窮怕了。」

新浪財經報導，張興海在第31屆中國汽車工程學會年會上解釋，跟東風一起做麵包車，這個麵包車做出來售價就是人民幣3萬、5萬（新台幣14萬、23萬），永遠前面有兩個大關。一個是五菱，一個是長安。

他進一步指出，同样的一款麵包車，長安售價要比賽力斯多人民幣2,000元（新台幣9,000元），五菱售價比賽力斯多人民幣5,000元，實際上這就是10個百分點。「作為我們來講，就助推我們一定要向技術去，要創造價值，這麼一個源動力。」

不過這些都是過去式，在華為賦能下，靠著問界，現在的賽力斯用逆天改命一點不為過。

賽力斯先前公布的前三季度業績盈餘公告顯示，賽力斯預計2024年前三季營收人民幣1,030億元到1,100億元，年增518%到559%，淨利潤人民幣35億元到41億元。

公司業績預盈主要得益於今年前三季營收及銷量增長，超額完成了倍增計畫，以及產品結構調整，帶動高價值產品的銷售規模增長。

數據顯示，今年前9月，賽力斯新能源汽車累計銷量達到31萬6,713輛，年增364.23%。

賽力斯與華為聯合打造的問界品牌持續大賣，問界M9上市9個多月累計大定突破15萬輛，連續6個月蟬聯大陸豪華市場人民幣50萬以上車型銷量冠軍。

以此計算，問界M9的平均車單價為人民幣50萬元，單問界M9這一款車型，目前就能夠給賽力斯帶來人民幣750億元的營收。

人民幣 售價 麵包

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