快訊

大谷翔平50/50紀念球亮相 101董座賈永婕：盼締造更多台日交流

二哈聰明起來嚇死人！主動幫飼主「慢慢撕痠痛貼布」網看傻：邊牧假扮的吧

才剛拿下金鐘獎！澎恰恰遭控違約 和許效舜爆師徒情變

曹興誠告大陸國台辦恐嚇 朱鳳蓮回批：「秋後的螞蚱」

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京即時報導
大陸國台辦發言人朱鳳蓮13日上午主持記者會，針對曹興誠控告國台辦，表示是一場「鬧劇」。（記者廖士鋒／攝影）
大陸國台辦發言人朱鳳蓮13日上午主持記者會，針對曹興誠控告國台辦，表示是一場「鬧劇」。（記者廖士鋒／攝影）

聯電前董事長曹興誠日前到台北地院遞狀，自訴大陸國台辦主任宋濤、發言人陳斌華涉嫌違反「刑法」的恐嚇危害安全罪，作為國台辦將其列為「台獨頑固份子」的回應，而大陸國台辦發言人朱鳳蓮13日上午對此回應指出，「台獨份子是秋後的螞蚱」，並表示大陸將「堅定不移維護國家統一和主權領土完整，堅決依法打擊一切台獨分裂份子及其分裂行徑」。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮13日上午在記者會上，就曹興誠對國台辦主任宋濤、發言人陳斌華的控告表示，「曹興誠上演的種種鬧劇，恰恰是不打自招，充分暴露了其台獨本性和色厲內荏的窘態」。

朱鳳蓮強調，「台獨是絕路，台獨份子是秋後的螞蚱」，大陸將堅定不移維護國家統一和主權領土完整，堅決依法打擊一切台獨分裂份子及其分裂行徑。

問及身為前線發言人聽到這個消息第一反應？朱鳳蓮指出，曹興誠說對大陸方面依法對其謀獨行徑實施懲戒感到害怕，這恰恰充分暴露出他在懲獨法網之下的心驚膽寒，但他們恰恰證明我們依法懲治的正義之舉打到台獨分裂份子的「七寸」。至於個人如何看待？朱鳳蓮則表示，「正義之舉得道多助，坦坦蕩蕩。他們揚言反制只是一場鬧劇」。

此前，陳斌華於10月14日表示，經認真核查甄別兩岸民眾向國台辦徵集「台獨頑固份子」線索舉報郵箱舉報的線索資訊，決定「依法對沈伯洋、曹興誠和『黑熊學院』實施懲戒」。其中曹興誠被控「為『黑熊學院』從事分裂國家犯罪活動提供巨額資金支援，賣力鼓吹『以武拒統』、『全民皆兵』，還投資策動拍攝『台獨』題材影視劇，以各種方式灌輸『反中謀獨』的精神毒素」。

曹興誠被大陸禁止其與家屬進入大陸和香港、澳門，並限制曹的關聯機構與大陸有關組織、個人進行合作，「絕不允許其關聯企業和金主在大陸謀利」。當時聯電回應，曹興誠先生在數十年前已從聯電退休，因此與聯電無關，「本公司無從評論」。

台獨 國台辦 曹興誠

延伸閱讀

曹興誠控告宋濤、陳斌華 陸委會：尊重主張法律權益

曹興誠被列為「台獨頑固份子」 今自訴國台辦犯恐嚇罪

曹興誠控國台辦涉恐嚇危害罪 今提告宋濤、陳斌華反制

影／被中國大陸列為台獨頑固分子 曹興誠告中國國台辦主任宋濤

相關新聞

陰謀論？陸媒：台積電的斷供傳言是巨大提醒 背後有精心謀劃

上周傳出美國商務部下令台積電，從11日起停止向大陸客戶供應7奈米晶片，隨後多家外資投行和歐美主流媒體跟進寫了快評和報導。...

中國商飛：到2043年中國航空機隊規模將超過10000架 占全球20.6％

據中新社報導，第15屆中國國際航空航天博覽會(中國航展)11月12日在廣東珠海開幕，當日在航展上發布的《中國商飛公司市場...

離上市更進一步？螞蟻集團旗下錢塘徵信獲大陸個人化徵信牌照

中國人民銀行（大陸央行）在官網公布，螞蟻集團旗下錢塘徵信，獲批經營個人徵信牌照申請，成為大陸第3家個人化徵信機構，有效期...

陸一線城購屋稅費喊降 5%增值稅有望取消

大陸政府計劃降低房產購置相關稅費，加大財政支持重振房地產市場。彭博報導，知情人士透露，大陸官方正制定方案，允許北京和上海...

曹興誠告大陸國台辦恐嚇 朱鳳蓮回批：「秋後的螞蚱」

聯電前董事長曹興誠日前到台北地院遞狀，自訴大陸國台辦主任宋濤、發言人陳斌華涉嫌違反「刑法」的恐嚇危害安全罪，作為國台辦將...

法國烈酒遊說團體：法國與中國已恢復討論白蘭地進口關稅問題

據路透社，法國烈酒遊說團體周二（12日）表示，在歐盟上個月投票決定對中國製造的電動車徵收關稅後，法國和中國已恢復討論北京...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。