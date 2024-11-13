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陰謀論？陸媒：台積電的斷供傳言是巨大提醒 背後有精心謀劃

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
上周傳出美國商務部下令台積電，從11日起停止向大陸客戶供應7奈米晶片，隨後多家外資投行和歐美主流媒體跟進寫了快評和報導。大陸觀察者網專欄作者潘攻愚指出，這是由一群資深產業從業人員深度參與和廣泛調研的精心謀劃。路透
上周傳出美國商務部下令台積電，從11日起停止向大陸客戶供應7奈米晶片，隨後多家外資投行和歐美主流媒體跟進寫了快評和報導。大陸觀察者網專欄作者潘攻愚指出，這是由一群資深產業從業人員深度參與和廣泛調研的精心謀劃。路透

上周傳出美國商務部下令台積電，從11日起停止向大陸客戶供應7奈米晶片，隨後多家外資投行和歐美主流媒體跟進寫了快評和報導。大陸觀察者網專欄作者潘攻愚指出，此事再次提醒大陸的半導體產業界人士，美國的半導體出口管制部門也在不斷學習和進化。

他提到，新的審查體系絕非因美國政壇換屆大潮單方面裹挾的惺惺作態，也非純粹配合張忠謀「全球化已死」論斷的逢場作戲，而是由一群資深產業從業人員深度參與和廣泛調研的精心謀劃。

報導提到，卡住7奈米的AI晶片供應，理論上將會延緩大陸代工工藝、存儲工藝和封裝工藝等多項被美國商務部頗為忌憚的賽道，是一個「一石多鳥」的陽謀。

他指出，不過，具體到台積電的工藝節點演進，真的就一騎絕塵，用一紙禁令就可以把大陸的晶片設計和製造能力封禁住？陽謀之下其實有一股暗流。

現階段，台積電不得不開足馬力盡可能地卷自己，以實現業績、資本投入和政治回報。隨著半導體器件、材料、裸晶（die size）和光罩尺寸逼近極限，台積電正竭力避免自己掉入自身編織的工藝演進之網中。

文章說，半導體技術研究機構Semi Engineering統計不同工藝下晶片所需費用，其中28奈米節點上開發晶片只要投入5,130萬美元，16奈米節點需要1億美元，7奈米節點需要2.97億美元，到了5奈米節點，開發晶片的費用將達到5.42億美元，從趨勢來看，3奈米晶片研發費用將接近10億美元（新台幣327億美元）。

他提到心智觀察所曾在兩個月前質詢常駐Seeking Alpha上的資深分析師Robert Castellano，他給出了一組數據：2023年，台積電3奈米的晶圓代工報價為每片晶圓1萬9,865美元，相比5奈米的1萬3,400美元增長了43%。

同年，台積電加工每片5奈米製程晶圓所消耗的成本已經上升到了4,235美元，相比加工每片7奈米製程晶圓所消耗的成本2,330美元（新台幣7.6萬元）也增長81.8%。

文章認為，客觀地講，台積電對大陸7奈米的扼制，未必不是給大陸構建一堵AI第一塊骨牌倒下後的防火牆，算力的通貨膨脹與能源極限，導致的從用戶端側—雲端—數據中心—代工廠的利益鏈崩塌並非是遙不可及的事。大陸AI晶片大廠完全可以保持定力，靜觀其變。

台積電 奈米

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