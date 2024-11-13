中國商飛：到2043年中國航空機隊規模將超過10000架 占全球20.6％

據中新社報導，第15屆中國國際航空航天博覽會(中國航展)11月12日在廣東珠海開幕，當日在航展上發布的《中國商飛公司市場預測年報(2024-2043)》稱，未來20年，預計中國航空運輸市場將接收噴射客機9323架，其中，支線客機821架，單通道客機6881架，雙通道客機1621架。到2043年，中國航空的機隊規模將超過10,000架。

報導稱，中國商飛依慣例對未來20年全球及中國商用飛機市場作出分析預測。其最新發布的年報指出，全球航空運輸業未來既面臨積極的市場成長和技術創新機遇，也面臨能源轉型、供應鏈整合等挑戰。預計未來20年，全球旅客週轉量將以每年3.75%的速度成長，在2043年達到20.83兆客公里。

基於全球經濟到2043年維持年均約2.5%的成長速度，該年報預測，2043年全球客機機隊規模將達到4萬8931架，將有4萬3863架噴射客機交付，用於替代和支援機隊發展。

《中國商飛公司市場預測年報(2024-2043)》分析認為，未來20年，中國旅客周轉量的年平均成長率為5.3%，機隊年均成長率為4.4%。到2043年，中國航空的機隊規模將超過10,000架，達到10,061架，佔全球客機機隊20.6%。屆時，中國可望成為全球最大的單一航空運輸市場。