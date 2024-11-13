快訊

經典賽資格賽賽程出爐！中華隊明年2月台北迎敵 爭取重返會內賽

讓日本人不再死忠於買國產電視 中國企業如何攻破市場

民眾黨主席柯文哲剃光頭 今提訊驚見新造型

聽新聞
0:00 / 0:00

中國商飛：到2043年中國航空機隊規模將超過10000架 占全球20.6％

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
11月12日，中國商飛在中國航展舉行專題發表會，發布《中國商飛公司市場預測年報(2024-2043)》。 中新網
11月12日，中國商飛在中國航展舉行專題發表會，發布《中國商飛公司市場預測年報(2024-2043)》。 中新網

據中新社報導，第15屆中國國際航空航天博覽會(中國航展)11月12日在廣東珠海開幕，當日在航展上發布的《中國商飛公司市場預測年報(2024-2043)》稱，未來20年，預計中國航空運輸市場將接收噴射客機9323架，其中，支線客機821架，單通道客機6881架，雙通道客機1621架。到2043年，中國航空的機隊規模將超過10,000架。

報導稱，中國商飛依慣例對未來20年全球及中國商用飛機市場作出分析預測。其最新發布的年報指出，全球航空運輸業未來既面臨積極的市場成長和技術創新機遇，也面臨能源轉型、供應鏈整合等挑戰。預計未來20年，全球旅客週轉量將以每年3.75%的速度成長，在2043年達到20.83兆客公里。

基於全球經濟到2043年維持年均約2.5%的成長速度，該年報預測，2043年全球客機機隊規模將達到4萬8931架，將有4萬3863架噴射客機交付，用於替代和支援機隊發展。

《中國商飛公司市場預測年報(2024-2043)》分析認為，未來20年，中國旅客周轉量的年平均成長率為5.3%，機隊年均成長率為4.4%。到2043年，中國航空的機隊規模將超過10,000架，達到10,061架，佔全球客機機隊20.6%。屆時，中國可望成為全球最大的單一航空運輸市場。

成長率 航空業

延伸閱讀

陸國產客機C929 首個意向客戶現身

運力提升 香港快運第10架A321neo起飛 機隊將擴至40架

華航40億美元客機訂單當保護費？李彥秀：有政治目的

華航被迫吞40億美元客機訂單 羅智強：馬政府時代敢說不

相關新聞

中國商飛：到2043年中國航空機隊規模將超過10000架 占全球20.6％

據中新社報導，第15屆中國國際航空航天博覽會(中國航展)11月12日在廣東珠海開幕，當日在航展上發布的《中國商飛公司市場...

離上市更進一步？螞蟻集團旗下錢塘徵信獲大陸個人化徵信牌照

中國人民銀行（大陸央行）在官網公布，螞蟻集團旗下錢塘徵信，獲批經營個人徵信牌照申請，成為大陸第3家個人化徵信機構，有效期...

陸一線城購屋稅費喊降 5%增值稅有望取消

大陸政府計劃降低房產購置相關稅費，加大財政支持重振房地產市場。彭博報導，知情人士透露，大陸官方正制定方案，允許北京和上海...

法國烈酒遊說團體：法國與中國已恢復討論白蘭地進口關稅問題

據路透社，法國烈酒遊說團體周二（12日）表示，在歐盟上個月投票決定對中國製造的電動車徵收關稅後，法國和中國已恢復討論北京...

蘋果攻OLED 陸四地設實驗室

為了實現供應鏈多元化和產品成本的進一步降低，蘋果公司最近在大陸的北京、深圳、蘇州和上海四個主要城市建立本地顯示器研究實驗...

華為平板市占 擴大領先

國際數據公司（IDC）發布數據顯示，今年第3季大陸平板電腦市場出貨量768萬台，年增9.3%，連續三季保持出貨量成長。其...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。