法國烈酒遊說團體：法國與中國已恢復討論白蘭地進口關稅問題

據路透社，法國烈酒遊說團體周二（12日）表示，在歐盟上個月投票決定對中國製造的電動車徵收關稅後，法國和中國已恢復討論北京對歐洲白蘭地進口徵收的關稅。

遊說團體在聲明中表示：「法國和中國當局最近在上海博覽會上的交流有助於恢復對話線索，這是雙邊解決方案出現的重要前奏。」

不過就在一天之前，大陸商務部在11日做出補充公告，宣稱根據《中華人民共和國反傾銷條例》，決定以保證金或保函的形式，對自歐盟進口的白蘭地實施臨時反傾銷措施。要求自2024年11月15日起，業者在進口被調查產品時，應依據本公告所確定的保證金比率向海關提供相應的保證金或保函。這是大陸官方在一個多月時間內、二度對從歐盟進口的白蘭地採取臨時反傾銷措施。

10月8日，商務部即已公告，自2024年10月11日起，進口業者在進口歐盟白蘭地產品時，應依據公告所確定的的保證金比率向海關提供相應的保證金。比較兩次公告，11日的補充公告增加了「保函」的方式。保函是指銀行、保險公司、擔保公司或擔保人應申請人的請求，向受益人開立的一種書面信用擔保憑證。

據路透社的報導，烈酒遊說團體在聲明中表示，他們認為中國決定允許自10月11日起向干邑和雅文邑進口商徵收的保證金，由比較不複雜的銀行擔保取代，「這是積極的初步反應」。

報導稱，中國今年1月宣布對歐盟白蘭地發起反傾銷調查，稱歐洲生產商以低於市場的價格向中國銷售白蘭地。干邑生產商表示，這項調查與更廣泛的貿易爭端有關，而不是酒類市場。而10 月初宣布的臨時反傾銷措施。對法國干邑白蘭地造成了最嚴重的打擊。

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