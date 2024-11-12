離上市更進一步？螞蟻集團旗下錢塘徵信獲大陸個人化徵信牌照

中國人民銀行（大陸央行）在官網公布，螞蟻集團旗下錢塘徵信，獲批經營個人徵信牌照申請，成為大陸第3家個人化徵信機構，有效期至2027年11月8日，是繼今年1月後再度發出相關牌照。

分析指出，對螞蟻而言徵信是金融的基礎，特別目前普惠金融及科技金融發展得相當迅速，個人徵信牌照變得更重要。隨著錢塘徵信獲人行發出個人徵信牌照後，外界關注螞蟻何時可啟動上市計劃。不過華爾街見聞引述螞蟻的人士指出，目前無法評論有關傳聞。

香港信報報導，錢塘徵信是繼百行徵信、樸道徵信之後第三家獲批相關牌照。其中螞蟻及浙江省旅遊投資分別持股35%股權、傳化集團則持股7%、杭州市金融投資及浙江電子口岸均持股6.5%，以及杭州溪樹企業管理合夥企業持有10%，註冊資本人民幣10億元。螞蟻同時透過全資的芝麻信用管理持有百行徵信8%股份。

至於其餘兩家公司，股東包括騰訊控股、京東集團、小米集團等科技企業，但最大股東仍為國有資本。

博通分析金融行業資深分析師王蓬博表示，錢塘徵信兩大股東屬國企和民營企業，其餘兩家則是行業協會或金控公司，預計錢塘徵信這張牌照將首先應用在平台內部，例如芝麻信用等產品，因此可能更需要注意信息的共享與分割，以及產品數據有效性等問題。

螞蟻於2020年曾招股上市，一度能成為史上最大規模IPO，但同年底上市進入倒數階段時，突然宣布暫緩中港兩地上市，更被監管部門約談。至2023年螞蟻進行整改，阿里巴巴創辦人馬雲放棄螞蟻控股權，同年7月螞蟻遭大陸監管機構罰款約人民幣71億元。