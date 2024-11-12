離上市更進一步？螞蟻集團旗下錢塘徵信獲大陸個人化徵信牌照

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
螞蟻集團旗下錢塘徵信獲大陸個人化徵信牌照，外界關注螞蟻何時可啟動上市計劃。路透
螞蟻集團旗下錢塘徵信獲大陸個人化徵信牌照，外界關注螞蟻何時可啟動上市計劃。路透

中國人民銀行（大陸央行）在官網公布，螞蟻集團旗下錢塘徵信，獲批經營個人徵信牌照申請，成為大陸第3家個人化徵信機構，有效期至2027年11月8日，是繼今年1月後再度發出相關牌照。

分析指出，對螞蟻而言徵信是金融的基礎，特別目前普惠金融及科技金融發展得相當迅速，個人徵信牌照變得更重要。隨著錢塘徵信獲人行發出個人徵信牌照後，外界關注螞蟻何時可啟動上市計劃。不過華爾街見聞引述螞蟻的人士指出，目前無法評論有關傳聞。

香港信報報導，錢塘徵信是繼百行徵信、樸道徵信之後第三家獲批相關牌照。其中螞蟻及浙江省旅遊投資分別持股35%股權、傳化集團則持股7%、杭州市金融投資及浙江電子口岸均持股6.5%，以及杭州溪樹企業管理合夥企業持有10%，註冊資本人民幣10億元。螞蟻同時透過全資的芝麻信用管理持有百行徵信8%股份。

至於其餘兩家公司，股東包括騰訊控股、京東集團、小米集團等科技企業，但最大股東仍為國有資本。

博通分析金融行業資深分析師王蓬博表示，錢塘徵信兩大股東屬國企和民營企業，其餘兩家則是行業協會或金控公司，預計錢塘徵信這張牌照將首先應用在平台內部，例如芝麻信用等產品，因此可能更需要注意信息的共享與分割，以及產品數據有效性等問題。

螞蟻於2020年曾招股上市，一度能成為史上最大規模IPO，但同年底上市進入倒數階段時，突然宣布暫緩中港兩地上市，更被監管部門約談。至2023年螞蟻進行整改，阿里巴巴創辦人馬雲放棄螞蟻控股權，同年7月螞蟻遭大陸監管機構罰款約人民幣71億元。

中國人民銀行 人民幣 螞蟻

延伸閱讀

曾被認為和江派關係密切 大陸前防長梁光烈84歲離世

大陸民眾迎小確幸 2025年將多2天假、除夕恢復放假

「一片晶片救台灣」 學者分析川普當選衝擊：大陸恐將失落10到15年

網路賣家接單賣假車牌 500組偽造車牌仍路上趴趴走

相關新聞

離上市更進一步？螞蟻集團旗下錢塘徵信獲大陸個人化徵信牌照

中國人民銀行（大陸央行）在官網公布，螞蟻集團旗下錢塘徵信，獲批經營個人徵信牌照申請，成為大陸第3家個人化徵信機構，有效期...

小米SU7第10萬輛車在廣州車展交付 傳由雷軍親自交車

小米汽車SU7的第10萬輛車傳出預計將在廣州交付，時間可能是本周五六七這三天中的某一天。廣州車展將於11月15日（本周五...

娃哈哈今年業績規模重回3,150億 部分經銷商明年銷售任務大增50%

娃哈哈新任掌門人宗馥莉日前在的娃哈哈全大陸銷售工作總結表彰大會上表示，今年娃哈哈成功拉齊了十年前的業績規模。代表今年業績...

銷量跳水式下跌 大陸年輕人不愛瑪莎拉蒂？2024年前三季僅賣878輛

被稱為「跑車界皇后」的瑪莎拉蒂，2017在中國大陸一度創下1.5萬輛的銷售佳績，但近年銷量節節敗退，今年銷量更出現跳水式...

想買鬼城嗎？北京荒廢20年的180套別墅6.9折打包拍賣

北京順義區楓橋別墅180套打包拍賣，起拍價14.1億（人民幣，下同，約1.9億美元），相當於打了6.9折。該別墅緊鄰潮白...

實現OLED面板供應鏈多元化 蘋果在北京、深圳等4城市建研究實驗室

為了實現供應鏈多元化和產品成本的進一步降低，蘋果公司最近在大陸的北京、深圳、蘇州和上海四個主要城市建立本地顯示器研究實驗...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。