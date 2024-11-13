北京鼎泰豐 爆山寨版爭議

北京鼎泰豐經營爭議持續延燒，北京恒泰豐新任董事長林禮宏昨（12）日指控，前董事長韓家宸在大陸設立山寨版鼎泰豐「劉家宴」，所賣菜品將近80%完全抄襲原址營業的北京鼎泰豐餐飲店，將在北京對韓家宸提出法律訴訟。

韓家宸則發出聲明反控，林禮宏自稱恒泰豐董事長，在未經過權力機關認定或司法機關合法手續，已對恒泰豐進入正常清算、註銷法定流程造成嚴重干擾與不當侵害，鼎泰豐已於8月26日公告終止授權，如果「有人山寨鼎泰豐，也與北京恒泰豐無關，應由鼎泰豐自己處理。」

對此，台灣鼎泰豐回應，對此事件「有掌握」，持續了解中。

林禮宏指出，今年10月才成立的高奇公司與北京SKP公司簽約，在今年11月7日以「劉家宴」品牌在鼎泰豐SKP分店的原址正式營業。為了解中國華北14鼎泰豐分店的現狀，上周和律師扮演「秘密客」前往實地勘查，赫然發現所賣菜品，除少數外，將近80%都完全抄襲原址營業的北京鼎泰豐餐飲店。且包括裝潢、廚具設備、工作人員外，連員工的制服都沒有變。

此外，西安SKP的鼎泰豐店也接著以劉家宴品牌在11月8日開始營運。而北京鼎泰豐的國貿店正在裝修即將開業、北京恒泰豐的漁陽店、北京恒泰豐的青島海信店等也將陸續開張。林禮宏直指，韓家宸所為是預謀設局，左手關鼎泰豐、右手開劉家宴，侵奪公司資產，涉嫌背信。

林禮宏認為，此舉完全違反授權合約，根據台北鼎泰豐董事長楊紀華、北京巨人董事李韻珊和恒泰豐前董事長韓家宸在2020年4月7日簽訂的「鼎泰豐授權及投資契約書」，第25條規定由韓家宸擔任中國華北鼎泰豐餐廳的業務執行長；第46條規定業務執行長於本契約期間及本契約期間屆滿或終止後三年內，非經甲方同意不得直接或間接於本契約授權地區獨自經營、合夥或隱名合夥，或投資、參與、協助、指導任何第三人經營中國式麵食類為主之餐廳或其相關業務。