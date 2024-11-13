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華為平板市占 擴大領先

經濟日報／ 記者陳湘瑾／綜合報導
華為。 (路透)
華為。 (路透)

國際數據公司（IDC）發布數據顯示，今年第3季大陸平板電腦市場出貨量768萬台，年增9.3%，連續三季保持出貨量成長。其中華為、蘋果持續占據前兩名，市占率從第2季的28.4%和28%，差距拉大至36.7%和26.2%，顯示華為持續啃食蘋果iPad市占率。

IDC大陸高級分析師劉雲分析，2024年第3季大陸平板電腦市場出貨量繼續保持增長，得益一系列促銷補貼及中低價位段產品的有效補充，市場平均單價月減3.2%，有效激發消費需求釋放。

華為延續市占率首位，出貨量保持高速增長，市占率與去年同期相比提高8.7個百分點。IDC報告指出，華為本季在多個價位段進行產品迭代，其中新款MatePad Pro和MatePad Air在中高價位段進一步強化華為軟硬體能力。

蘋果第3季在大陸市占率位居第二，7月開始的返校季促銷活動提振新款iPad Air和iPad Pro的銷售，然而面對大陸國產品牌的激烈競爭和自身產品價格高昂導致的銷售壓力，Apple第3季度出貨量繼續下滑，市場占有率與去年同期相比減少7.4個百分點。

小米市占率列第三，伴隨小米和Redmi產品線運行日益平穩，第3季度出貨量保持較快增長，市占率與去年同期相比小幅減少0.1個百分點。

壓力 市占率 返校

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