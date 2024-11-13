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陸一線城購屋稅費喊降 5%增值稅有望取消

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導
大陸官方正制定方案，允許北京和上海等一線城市將購房契稅從目前的最高3%，降至最低1%。 （中新社）
大陸官方正制定方案，允許北京和上海等一線城市將購房契稅從目前的最高3%，降至最低1%。 （中新社）

大陸政府計劃降低房產購置相關稅費，加大財政支持重振房地產市場。彭博報導，知情人士透露，大陸官方正制定方案，允許北京和上海等一線城市將購房契稅從目前的最高3%，降至最低1%，另外，對於出售持有不到兩年的房子課徵5%的增值稅也有望調整或取消，將有助於提振房市交易量。

所謂「契稅」即是對契約徵收的稅，屬於財產轉移稅，由財產承受人繳納，而不論買新屋或中古屋，契稅都無法避免。對許多購房者來說，契稅一直是個沉重的負擔，買一間千萬元房子的契稅就要30萬元，因此若契稅可降低，可以直接減少購房成本，提升購房意願，對首購族和換屋族都是利多。

大陸搶救房市再出招 圖／經濟日報提供
大陸搶救房市再出招 圖／經濟日報提供

消息人士說，根據最新提議，一線城市將獲准取消普通住宅與非普通住宅標準，例如在上海，面積超過144平方公尺則被認定為非普通住宅，要繳納較高的契稅稅率，因此對於改善型住房購房者而言，房屋購置成本會顯著降低。

除契稅外，目前個人若出售購買不足二年的住房還需繳納高昂增值稅，稅率在5%左右，也有機會調整或取消。

銀河國際證券香港中國房地產研究主管Raymond Cheng表示，此舉如果實現了，將有助於降低購房成本，並且促進房地產銷售。

大陸經濟學家呼籲加大財政支援力度，以確保大陸今年實現約5%的經濟增長目標。上個月，大陸國家主席習近平重申實現這一目標的必要性。長達數年的房地產崩盤已經蒸發了數十億美元的家庭財富，加劇了通貨緊縮的壓力。

晨星公司分析師傑夫·張（Jeff Zhang）表示，房產契稅下調與早先的預期一致，也就是政府將公布財政政策來說明房地產行業。

大陸財政部部長藍佛安，8日暗示該計畫，突顯出北京越來越願意利用財政工具和貨幣寬鬆政策來提振疲軟的經濟。在宣布為地方政府提供人民幣10兆元（新台幣45兆元）的債務置換後，藍佛安提到明年財政政策會「更加給力」。這表明北京在美國總統當選人川普就職後，可能會採取更積極的措施。

北京 房地產

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