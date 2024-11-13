陸新車總銷量 新能源車占比近半

中國汽車工業協會（下稱「中汽協」）11日發布數據顯示，10月中國新能源汽車產銷分別完成146.3萬輛和143萬輛，同比分別增長48%和49.6%，新能源汽車新車銷量占汽車新車總銷量的46.8%。

中新社報導，據中汽協數據，1至10月，新能源汽車產銷分別完成977.9萬輛和975萬輛，同比分別增長33%和33.9%，新能源汽車新車銷量達到汽車新車總銷量的39.6%。在新能源汽車主要品種中，與上年同期相比，純電動、插電式混合動力和燃料電池三大類新能源汽車品種產銷均呈不同程度增長。

此外10月中國汽車產銷分別完成299.6萬輛和305.3萬輛，同比增長3.6%和7%；汽車出口54.2萬輛，環比增長0.5%，同比增長11.1%。

1至10月，汽車銷量排名前十位的企業（集團）共銷售2086.3萬輛，占汽車銷售總量的84.7%。在汽車銷量排名前十企業中，與上年同期相比，上汽集團、中國一汽、廣汽集團和長城汽車銷量呈不同程度下降，其他企業銷量均呈不同程度增長。

中汽協副秘書長陳士華指出，進入10月，國家以舊換新政策對汽車消費拉動效應明顯，企業新車型密集投放，推動車市熱度持續走高。其中乘用車市場在多項積極因素推動下持續向好，新能源汽車和汽車出口依然保持較快增長。

他還提到，伴隨政策累積效應持續顯現，疊加車企及經銷商年底衝刺，有助於汽車消費需求持續釋放，預計後兩個月車市仍將保持向上走勢。