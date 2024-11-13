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硬岩隧道掘進機 「江漢開拓號」下線

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
「江漢開拓號」正式下線。圖／本報四川德陽傳真
「江漢開拓號」正式下線。圖／本報四川德陽傳真

直徑超過12米的「江漢開拓號」硬岩隧道掘進機（TBM），近日在四川德陽下線。這是大陸水利工程應用的最大直徑單護盾硬岩掘進機，也是大陸南水北調中線後續的「引江補漢工程」10台硬岩隧道掘進機中下線驗收的第3台。

大直徑硬岩隧道掘進機適用於山嶺隧道或大型引調水工程等複雜地質施工，對設備可靠性要求極高，被稱為工程機械的「地下航空母艦」。此次下線的「江漢開拓號」直徑12.23米，總長約140米，整機總重約2800噸，全程掘進12165米，可以完成隧洞開挖、出渣、支護、導向、材料運輸等全套作業。為滿足複雜地質條件需求，它還專項研發應用了智慧輔助掘進系統、數位鑽機系統、超前探測等多項智慧化技術。

「引江補漢工程」，是大陸南水北調中線工程的後續水源工程，從長江三峽庫區引水入漢江，終點位於丹江口水庫，全長194.8公里，平均引江水量為39億立方米。此次「江漢開拓號」下線，也標誌著大陸自產大直徑硬岩隧道掘進機的機械化、智慧化水準快速提高。

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