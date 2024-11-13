陸培育鑽石毛坯量 占全球7成

2024金剛石產業大會8日在河南鄭州舉行，大會發布的《培育鑽石產業發展白皮書（2024年）》（簡稱《白皮書》）顯示，2023年，中國培育鑽石毛坯產量超過2200萬克拉，全球占比超70%。

中新社報導，《白皮書》由中國機床工具工業協會超硬材料分會聯合河南省超硬材料協會共同發起和編寫。

中國機床工具工業協會超硬材料分會秘書長孫兆達介紹，培育鑽石是通過模擬天然鑽石的生長環境，經由人工培育合成、具備首飾應用價值的寶石級人造金剛石單晶。作為珠寶配飾的新興品類，近年來，培育鑽石憑藉其環保、可持續發展的特性，展現出了強勁的發展勢頭。

《白皮書》顯示，目前，全球培育鑽石的產業鏈已比較固定，主要集中在中國、印度和美國三個國家。其中，中國的優勢在於培育鑽石毛坯，2023年的產量超過2200萬克拉，全球占比超七成；印度的優勢在於培育鑽石加工，占據了80%的市場；美國則是全球最大的培育鑽石消費市場。

「在培育鑽石加工方面，雖然中國現在占有率還不高，但已經在探索新的綠色發展模式」。孫兆達表示隨著中國消費者對培育鑽石的接受度愈來愈高，中國培育鑽石消費市場也將愈來愈大。

作為此次大會舉辦地的河南，是培育鑽石的重要產地。省會鄭州擁有完整的培育鑽石產業鏈，現有超硬材料鏈上企業122家，產業規模近200億元人民幣，商丘市柘城縣有著「鑽石之都」美譽，許昌、南陽等地也是培育鑽石及製品的重要產地。

孫兆達稱，中國培育鑽石毛坯代表型企業主要集中在河南，2023年的產量達到1800萬克拉以上。