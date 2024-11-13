空客：陸未來20年 需逾9500架飛機

第十五屆中國國際航空航天博覽會舉行在即。空中客車（空巴）公司11日在珠海發布的全球市場預測顯示，未來20年，中國將需要超過9500架新客機和貨機，占同期全球總需求的20%以上。而全球未來20年將需要42430架新飛機。

根據中新社報導指出，航空運輸業已經在地方性或是全球性的危機中實現恢復並且展現出其韌性。空中客車方面預測，隨著中產階級群體的不斷壯大成長，中國的人均乘機次數將有望從2023年的0.5次增長到2043年的1.7次。

電子商務和全球貿易正在推動對高效航空貨物運輸的需求，單通道貨機和寬體貨機對於貨運航空公司運營區域和國際航線而言都不可或缺。

空中客車方面認為，未來20年，中國將需要690架貨機，包括370架單通道貨機、220架中型寬體貨機和100架大型寬體貨機。

據介紹，中國已經成為空中客車在全球範圍內的最大單一國別市場，截至2024年10月底為止，中國大陸的航空公司運營著2233架空客的飛機。