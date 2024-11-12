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中國房市回暖後又有下行壓力 遠未止跌回穩

中央社／ 台北12日電

中國政府在9月下旬推出較大力度的房地產支持政策，數據顯示，10月份的新建房銷售情況確實回暖，但這股趨勢並沒有延續到11月第一週。中國房地產市場遠未止跌回穩。

由前北京大學光華管理學院金融系副教授唐涯主持的財經媒體「香帥的金融江湖」今天發文，指房地產銷售確實曾短暫回暖，但目前又出現下行壓力

文章說，中國住房城鄉建設部「全國房地產市場監測系統」網簽數據顯示，10月份全國新建商品房網簽成交量年增0.9%，是自2023年6月以來首次實現正成長。

根據房地產市場研究機構克而瑞，10月前100大房企實現銷售操盤金額年增7.1%，是今年內首次實現單月業績正成長，月增更達73%。

但是10月的回暖並沒有持續。文章指出，截至11月10日的第一週，中國統計局30城商品房成交面積月減31.42%。

更重要的是，中古屋房價還在下跌，10月成交量增加相當於「以價換量」。中指研究院的報告顯示，100城中古屋平均價格為每平方公尺人民幣1萬4360元（約每坪新台幣21萬3620元），月減0.60%，已連跌30個月。100個城市中古屋價格都出現月減，房價尚未止血。

文章說，房地產企業的生死存亡問題沒有得到解決，整個市場仍然壓力山大。30家房企業10月投資月減25%，年減74%，降幅比9月份擴大27個百分點。顯示企業的信心仍極度低迷，企業現金流也仍然緊張。拿地的主力依然是央企、國企和城投公司。

文章指出，房地產壓力不解除，對宏觀經濟的拖累仍然不可小覷。

壓力 成交量 房地產

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