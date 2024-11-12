小米SU7第10萬輛車在廣州車展交付 傳由雷軍親自交車
小米汽車SU7的第10萬輛車傳出預計將在廣州交付，時間可能是本周五六七這三天中的某一天。廣州車展將於11月15日（本周五）開幕，因此小米SU7的第10萬輛車有很大可能會在車展上交付，而且有可能由小米董座雷軍親自交車。
另外，雷軍12日在微博發文，宣布將於11月14日16:00舉行一場「廣州車展前瞻直播」，主要展示SU7車型端到端全場景智慧駕駛能力，同時「聊聊小米智慧駕駛新進展」。
IT之家報導，參考小米汽車在11月5日發布的小米汽車答網友問（第82集），其中提到小米計畫在2024年進入智駕第一梯隊，小米智駕團隊正於高速NOA、全國無圖、端到端三線同時作戰，三條線承接不同階段的交付工作。
而小米汽車「全國都能開的城市 NOA」已於10月30日全量推送，官方表示，小米城市領航依託小米HyperOS系統和城市NOA（Navigate on Autopilot）技術，旨在提供智慧駕駛輔助體驗。
據小米汽車官方消息，10月小米SU7的交付量超過2萬台，這是小米汽車單月交付量首次突破2萬台，預計本月將提前完成10萬台的全年交付目標。
近日，雷軍在微博宣布，小米SU7 Ultra原型車已經回國，並將在廣州車展上正式亮相。此前，小米SU7 Ultra量產版發佈前夕，雷軍曾宣布該原型車的官方認證圈速為6分46秒874，成為紐北全球最速四門車。
小米SU7 Ultra的車身尺寸為長5070/5115mm、寬1970mm、高1465mm，軸距3000mm，整備質量2360kg，最高時速318km/h，額定載客數5人。
其他方面，該車型採用了265/35ZR21/305/30ZR21輪胎，接近角/離去角為12/15度，前懸/後懸分別為1007/1063mm和1007/1108mm。選裝固定式大尾翼時，車身長度為5115mm，後懸為1108mm。
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