銷量跳水式下跌 大陸年輕人不愛瑪莎拉蒂？2024年前三季僅賣878輛

被稱為「跑車界皇后」的瑪莎拉蒂，2017在中國大陸一度創下1.5萬輛的銷售佳績，但近年銷量節節敗退，今年銷量更出現跳水式下跌，2024年前三季在大陸只賣出878輛，年減高達79%，為何大陸年輕人不再愛瑪莎拉蒂了？電動化及智慧化可能是關鍵。

在中國大陸豪華汽車市場，瑪莎拉蒂面臨著來自賓士、寶馬、奧迪和保時捷等品牌的激烈競爭。這些品牌不僅在產品更新速度上領先，還在市場營銷和品牌形象塑造方面具有顯著優勢。

賓士、寶馬和奧迪（BBA）在中國市場的豪華車銷量中佔據了較大的市場。BBA三大品牌在2023年的豪華車市占合計超過50%，這表明它們在消費者心目中的地位依然穩固。相比之下，瑪莎拉蒂的市占顯著下降，顯示出其在市場競爭中的劣勢。

保時捷作為瑪莎拉蒂的直接競爭對手，其在中國市場的表現尤為突出。儘管保時捷也面臨市場挑戰，但其在2023年的銷量依然保持穩定，甚至在某些細分市場中實現增長。保時捷通過不斷推出新車型和加強品牌營銷，成功吸引了更多的高端消費者。

瑪莎拉蒂在產品線更新和技術創新方面的落後，使其在電動化和智慧化的浪潮中未能及時跟上步伐。相比之下，競爭對手們已經在新能源車型的布局上取得了顯著進展，進一步擴大了與瑪莎拉蒂的競爭差距。

瑪莎拉蒂在面對強勁競爭對手時，需要加快產品創新和品牌重塑，以提升市場競爭力和品牌吸引力。大陸消費者對瑪莎拉蒂的內飾和產品設計的評價較為負面，認為其不如大陸國產電動車的現代感和科技感。這種評價與瑪莎拉蒂近年來在中國市場的銷量下滑趨勢相符，表明其在產品設計和品牌形象方面未能有效吸引年輕消費者。

根據市場反饋，年輕消費者的購車決策越來越受到環保和科技因素的影響。資料顯示，2024年1至9月，瑪莎拉蒂在中國市場的銷量年減79%，而同期自主品牌在高端市場顯著提升。這表明，消費者對傳統豪華品牌的忠誠度正在下降，轉而青睞更具科技感和環保意識的品牌。

此外，瑪莎拉蒂的品牌形象模糊，在年輕消費者中的吸引力減弱。年輕消費者對品牌的忠誠度降低，部分原因或在於瑪莎拉蒂未能及時適應市場的電動化和智慧化趨勢，瑪莎拉蒂需要在產品設計上注入更多的科技元素，並加強在環保方面的表現，以迎合年輕消費者的偏好。