川普回鍋恐帶嚴重衝擊 陸發改委：國內市場將更主導經濟循環

川普再度當選美國總統後的美中貿易乃至中國經濟前景，受到各界關注。中國國家發改委11日發表文章指出，「未來一個時期」，中國「國內市場主導經濟循環」的特徵會更加明顯。

這篇在中國官媒經濟日報發表、以「必須構建以內需為主導的國內大循環」為題的文章指出，構建「新發展格局」，必須具備「強大的國內經濟循環體系」和「穩固的基本盤」。從國際比較看，大國經濟的特徵都是「內需為主導、內部可循環」。

文章宣稱，中國是個超大規模經濟體，國內大循環「具有堅實的基礎，經濟發展空間足、潛力大」。從需求看，中國有14億多人口，人均國內生產毛額（GDP）已突破1.2萬美元，是全球最有潛力的消費市場。

這篇文章說，從供給看，中國擁有全球最完整、規模最大的工業體系，是製造業第一大國，形成了強大的生產能力。加快培育完整內需體系，協同發揮中國超大規模市場的需求優勢和產業體系完備的供給條件，「完全有條件加快形成以國內市場為主導的經濟循環」。

文章接著直指，「未來一個時期，我國國內市場主導經濟循環的特徵會更加明顯」。構建「新發展格局」，順應中國國內經濟循環與國際經濟循環「關係調整的客觀要求」，著眼「現代化強國建設」需要，強調「強大、韌性、可靠的國內大循環」，是中國發展的根基和命脈所在。

這篇文章強調，要牢牢把握「擴大內需」這一戰略基點，立足國內、依托國內發揮超大規模市場和強大生產能力的優勢，堅持供給側結構性改革和「著力擴大有效需求」協同發展，充分挖掘內需潛力，進一步發揮消費基礎作用和投資關鍵作用，「激發有潛能的消費，擴大有效益的投資」。

文章最後說，要形成消費和投資相互促進的良性循環，構建「強大的國內經濟循環體系」和「穩固的基本盤」。

川普（Donald Trump）在第1個美國總統任期內，對中國發動貿易戰。由於他在今年總統大選前一度揚言，將對中國商品進口關稅提高到60%。如今他再度當選美國總統，外界普遍認為美中貿易恐將再生波瀾，連帶可能對如今欲振乏力的中國經濟，帶來嚴重衝擊。